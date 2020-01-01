Vertus (VERT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vertus (VERT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vertus (VERT) Informacije Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency. Službena web stranica: https://tonviewer.com/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT?section=holders Istraživač blokova: https://tonscan.org/jetton/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT#transactions Kupi VERT odmah!

Vertus (VERT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vertus (VERT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 567.48K $ 567.48K $ 567.48K Ukupna količina: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Količina u optjecaju: $ 527.20M $ 527.20M $ 527.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Povijesni maksimum: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Povijesni minimum: $ 0.000454048431274251 $ 0.000454048431274251 $ 0.000454048431274251 Trenutna cijena: $ 0.0010764 $ 0.0010764 $ 0.0010764 Saznajte više o cijeni Vertus (VERT)

Vertus (VERT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vertus (VERT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VERT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VERT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VERT tokena, istražite VERT cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Vertus (VERT) u svoj portfelj?

Vertus (VERT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VERT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VERT povijest cijena odmah!

VERT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VERT? Naša VERT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VERT predviđanje cijene tokena odmah!

