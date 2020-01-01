Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Velodrome Finance (VELODROME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Velodrome Finance (VELODROME) Informacije Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Službena web stranica: https://velodrome.finance/ Bijela knjiga: https://docs.velodrome.finance/ Istraživač blokova: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db Kupi VELODROME odmah!

Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Velodrome Finance (VELODROME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 44.80M $ 44.80M $ 44.80M Ukupna količina: $ 2.20B $ 2.20B $ 2.20B Količina u optjecaju: $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 107.74M $ 107.74M $ 107.74M Povijesni maksimum: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 Povijesni minimum: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 Trenutna cijena: $ 0.04895 $ 0.04895 $ 0.04895 Saznajte više o cijeni Velodrome Finance (VELODROME)

Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Velodrome Finance (VELODROME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VELODROME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VELODROME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VELODROME tokena, istražite VELODROME cijenu tokena uživo!

