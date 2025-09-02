Što je Velodrome Finance (VELODROME)

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Velodrome Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Velodrome Finance (VELODROME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Velodrome Finance (VELODROME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Velodrome Finance.

Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Velodrome Finance (VELODROME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VELODROME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Velodrome Finance (VELODROME)

Velodrome Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Velodrome Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Velodrome Finance Koliko Velodrome Finance (VELODROME) vrijedi danas? Cijena VELODROME uživo u USD je 0.04908 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena VELODROME u USD? $ 0.04908 . Provjerite Trenutačna cijena VELODROME u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Velodrome Finance? Tržišna kapitalizacija za VELODROME je $ 44.92M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za VELODROME? Količina u optjecaju za VELODROME je 915.20M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VELODROME? VELODROME je postigao ATH cijenu od 0.42450570475479027 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VELODROME? VELODROME je vidio ATL cijenu od 0.005446333086879164 USD . Koliki je obujam trgovanja za VELODROME? 24-satni obujam trgovanja za VELODROME je $ 610.92K USD . Hoće li VELODROME još narasti ove godine? VELODROME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VELODROME predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Velodrome Finance (VELODROME) Važna ažuriranja industrije

