Velodrome Finance (VELODROME) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04732
$ 0.04732$ 0.04732
24-satna najniža cijena
$ 0.0516
$ 0.0516$ 0.0516
24-satna najviša cijena
$ 0.04732
$ 0.04732$ 0.04732
$ 0.0516
$ 0.0516$ 0.0516
$ 0.42450570475479027
$ 0.42450570475479027$ 0.42450570475479027
$ 0.005446333086879164
$ 0.005446333086879164$ 0.005446333086879164
+0.42%
-1.05%
-1.57%
-1.57%
Velodrome Finance (VELODROME) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04908. Tijekom protekla 24 sata, VELODROMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04732 i najviše cijene $ 0.0516, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VELODROME je $ 0.42450570475479027, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005446333086879164.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VELODROME se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i -1.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Velodrome Finance (VELODROME)
No.596
$ 44.92M
$ 44.92M$ 44.92M
$ 610.92K
$ 610.92K$ 610.92K
$ 107.68M
$ 107.68M$ 107.68M
915.20M
915.20M 915.20M
--
----
2,193,902,654.456636
2,193,902,654.456636 2,193,902,654.456636
OP
Trenutačna tržišna kapitalizacija Velodrome Finance je $ 44.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 610.92K. Količina u optjecaju VELODROME je 915.20M, s ukupnom količinom od 2193902654.456636. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.68M.
Velodrome Finance (VELODROME) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Velodrome Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00052
-1.05%
30 dana
$ +0.00272
+5.86%
60 dana
$ +0.00202
+4.29%
90 dana
$ -0.00462
-8.61%
Velodrome Finance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u VELODROME od $ -0.00052 (-1.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Velodrome Finance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00272 (+5.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Velodrome Finance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VELODROME od $ +0.00202 (+4.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Velodrome Finance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00462 (-8.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Velodrome Finance (VELODROME)?
Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.
Velodrome Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Velodrome Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti VELODROME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Velodrome Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Velodrome Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Velodrome Finance Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Velodrome Finance (VELODROME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Velodrome Finance (VELODROME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Velodrome Finance.
Razumijevanje tokenomike Velodrome Finance (VELODROME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VELODROME opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Velodrome Finance (VELODROME)
Tražiš kako kupiti Velodrome Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Velodrome Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.