VinuChain (VC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VinuChain (VC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VinuChain (VC) Informacije The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions. Službena web stranica: https://vinuchain.org Bijela knjiga: https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751 Kupi VC odmah!

VinuChain (VC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VinuChain (VC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 994.53K $ 994.53K $ 994.53K Ukupna količina: $ 958.30M $ 958.30M $ 958.30M Količina u optjecaju: $ 283.34M $ 283.34M $ 283.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M Povijesni maksimum: $ 0.22146 $ 0.22146 $ 0.22146 Povijesni minimum: $ 0.00351154512512708 $ 0.00351154512512708 $ 0.00351154512512708 Trenutna cijena: $ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.00351 Saznajte više o cijeni VinuChain (VC)

VinuChain (VC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VinuChain (VC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VC tokena, istražite VC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VC Jeste li zainteresirani za dodavanje VinuChain (VC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati VC na MEXC-u odmah!

VinuChain (VC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VC povijest cijena odmah!

VC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VC? Naša VC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VC predviđanje cijene tokena odmah!

