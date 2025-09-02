Unipoly Coin (UNP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.16306. Tijekom protekla 24 sata, UNPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.16 i najviše cijene $ 0.17086, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNP je $ 0.29955878081047876, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.009826563500557434.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNP se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -3.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Unipoly Coin je $ 35.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 205.85K. Količina u optjecaju UNP je 219.23M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 163.06M.
Unipoly Coin (UNP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Unipoly Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000163
+0.01%
30 dana
$ -0.02496
-13.28%
60 dana
$ -0.02657
-14.02%
90 dana
$ -0.016
-8.94%
Unipoly Coin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u UNP od $ +0.0000163 (+0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Unipoly Coin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.02496 (-13.28%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Unipoly Coin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UNP od $ -0.02657 (-14.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Unipoly Coin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.016 (-8.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.
Razumijevanje tokenomike Unipoly Coin (UNP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
