Više o UNP

UNP Informacije o cijeni

UNP Bijela knjiga

UNP Službena web stranica

UNP Tokenomija

UNP Prognoza cijena

UNP Povijest

Vodič za kupnju UNP

Konverter UNP u fiducijarnu valutu

UNP Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Unipoly Coin Logotip

Unipoly Coin Cijena(UNP)

1 UNP u USD cijena uživo:

$0.1631
$0.1631$0.1631
+0.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Unipoly Coin (UNP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:23:14 (UTC+8)

Unipoly Coin (UNP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.16
$ 0.16$ 0.16
24-satna najniža cijena
$ 0.17086
$ 0.17086$ 0.17086
24-satna najviša cijena

$ 0.16
$ 0.16$ 0.16

$ 0.17086
$ 0.17086$ 0.17086

$ 0.29955878081047876
$ 0.29955878081047876$ 0.29955878081047876

$ 0.009826563500557434
$ 0.009826563500557434$ 0.009826563500557434

+0.01%

+0.01%

-3.24%

-3.24%

Unipoly Coin (UNP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.16306. Tijekom protekla 24 sata, UNPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.16 i najviše cijene $ 0.17086, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNP je $ 0.29955878081047876, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.009826563500557434.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNP se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -3.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unipoly Coin (UNP)

No.668

$ 35.75M
$ 35.75M$ 35.75M

$ 205.85K
$ 205.85K$ 205.85K

$ 163.06M
$ 163.06M$ 163.06M

219.23M
219.23M 219.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.92%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unipoly Coin je $ 35.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 205.85K. Količina u optjecaju UNP je 219.23M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 163.06M.

Unipoly Coin (UNP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Unipoly Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000163+0.01%
30 dana$ -0.02496-13.28%
60 dana$ -0.02657-14.02%
90 dana$ -0.016-8.94%
Unipoly Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UNP od $ +0.0000163 (+0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Unipoly Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.02496 (-13.28%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Unipoly Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UNP od $ -0.02657 (-14.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Unipoly Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.016 (-8.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Unipoly Coin (UNP)?

Pogledajte Unipoly Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Unipoly Coin (UNP)

UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.

Unipoly Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Unipoly Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UNP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Unipoly Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Unipoly Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Unipoly Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Unipoly Coin (UNP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Unipoly Coin (UNP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Unipoly Coin.

Provjerite Unipoly Coin predviđanje cijene sada!

Unipoly Coin (UNP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Unipoly Coin (UNP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Unipoly Coin (UNP)

Tražiš kako kupiti Unipoly Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Unipoly Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UNP u lokalnim valutama

1 Unipoly Coin(UNP) u VND
4,290.9239
1 Unipoly Coin(UNP) u AUD
A$0.2478512
1 Unipoly Coin(UNP) u GBP
0.1190338
1 Unipoly Coin(UNP) u EUR
0.138601
1 Unipoly Coin(UNP) u USD
$0.16306
1 Unipoly Coin(UNP) u MYR
RM0.6881132
1 Unipoly Coin(UNP) u TRY
6.7082884
1 Unipoly Coin(UNP) u JPY
¥23.96982
1 Unipoly Coin(UNP) u ARS
ARS$224.6004746
1 Unipoly Coin(UNP) u RUB
13.1377442
1 Unipoly Coin(UNP) u INR
14.3623248
1 Unipoly Coin(UNP) u IDR
Rp2,673.1143264
1 Unipoly Coin(UNP) u KRW
227.419782
1 Unipoly Coin(UNP) u PHP
9.3205096
1 Unipoly Coin(UNP) u EGP
￡E.7.9133018
1 Unipoly Coin(UNP) u BRL
R$0.8854158
1 Unipoly Coin(UNP) u CAD
C$0.2233922
1 Unipoly Coin(UNP) u BDT
19.852555
1 Unipoly Coin(UNP) u NGN
249.7084534
1 Unipoly Coin(UNP) u COP
$654.8587436
1 Unipoly Coin(UNP) u ZAR
R.2.8682254
1 Unipoly Coin(UNP) u UAH
6.758837
1 Unipoly Coin(UNP) u VES
Bs23.80676
1 Unipoly Coin(UNP) u CLP
$157.84208
1 Unipoly Coin(UNP) u PKR
Rs46.2829504
1 Unipoly Coin(UNP) u KZT
87.9496722
1 Unipoly Coin(UNP) u THB
฿5.2652074
1 Unipoly Coin(UNP) u TWD
NT$4.9961584
1 Unipoly Coin(UNP) u AED
د.إ0.5984302
1 Unipoly Coin(UNP) u CHF
Fr0.130448
1 Unipoly Coin(UNP) u HKD
HK$1.2702374
1 Unipoly Coin(UNP) u AMD
֏62.378603
1 Unipoly Coin(UNP) u MAD
.د.م1.46754
1 Unipoly Coin(UNP) u MXN
$3.041069
1 Unipoly Coin(UNP) u SAR
ريال0.611475
1 Unipoly Coin(UNP) u PLN
0.5935384
1 Unipoly Coin(UNP) u RON
лв0.7060498
1 Unipoly Coin(UNP) u SEK
kr1.5311334
1 Unipoly Coin(UNP) u BGN
лв0.2723102
1 Unipoly Coin(UNP) u HUF
Ft55.0686232
1 Unipoly Coin(UNP) u CZK
3.4030622
1 Unipoly Coin(UNP) u KWD
د.ك0.0497333
1 Unipoly Coin(UNP) u ILS
0.546251
1 Unipoly Coin(UNP) u AOA
Kz148.6406042
1 Unipoly Coin(UNP) u BHD
.د.ب0.06147362
1 Unipoly Coin(UNP) u BMD
$0.16306
1 Unipoly Coin(UNP) u DKK
kr1.0386922
1 Unipoly Coin(UNP) u HNL
L4.2738026
1 Unipoly Coin(UNP) u MUR
7.468148
1 Unipoly Coin(UNP) u NAD
$2.869856
1 Unipoly Coin(UNP) u NOK
kr1.6289694
1 Unipoly Coin(UNP) u NZD
$0.2755714
1 Unipoly Coin(UNP) u PAB
B/.0.16306
1 Unipoly Coin(UNP) u PGK
K0.6897438
1 Unipoly Coin(UNP) u QAR
ر.ق0.595169
1 Unipoly Coin(UNP) u RSD
дин.16.3271978

Unipoly Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Unipoly Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Unipoly Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Unipoly Coin

Koliko Unipoly Coin (UNP) vrijedi danas?
Cijena UNP uživo u USD je 0.16306 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNP u USD?
Trenutačna cijena UNP u USD je $ 0.16306. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Unipoly Coin?
Tržišna kapitalizacija za UNP je $ 35.75M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNP?
Količina u optjecaju za UNP je 219.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNP?
UNP je postigao ATH cijenu od 0.29955878081047876 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNP?
UNP je vidio ATL cijenu od 0.009826563500557434 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNP?
24-satni obujam trgovanja za UNP je $ 205.85K USD.
Hoće li UNP još narasti ove godine?
UNP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:23:14 (UTC+8)

Unipoly Coin (UNP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

UNP u USD kalkulator

Iznos

UNP
UNP
USD
USD

1 UNP = 0.16306 USD

Trgujte UNP

UNPUSDT
$0.1631
$0.1631$0.1631
+0.04%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine