Unipoly Coin (UNP) Informacije UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. Službena web stranica: https://www.unipolycoin.com Bijela knjiga: https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04 Kupi UNP odmah!

Unipoly Coin (UNP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Unipoly Coin (UNP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 35.34M $ 35.34M $ 35.34M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 219.23M $ 219.23M $ 219.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 161.22M $ 161.22M $ 161.22M Povijesni maksimum: $ 0.29954 $ 0.29954 $ 0.29954 Povijesni minimum: $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 Trenutna cijena: $ 0.16122 $ 0.16122 $ 0.16122 Saznajte više o cijeni Unipoly Coin (UNP)

Unipoly Coin (UNP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Unipoly Coin (UNP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNP tokena, istražite UNP cijenu tokena uživo!

Unipoly Coin (UNP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena UNP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite UNP povijest cijena odmah!

UNP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UNP? Naša UNP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UNP predviđanje cijene tokena odmah!

