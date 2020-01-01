TPRO Network (TPRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TPRO Network (TPRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TPRO Network (TPRO) Informacije TPRO Network Seeks To Make Tokenomics Great. Deriving from Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network is building the app-specific blockchain network for the web3 economy and gives communities, founders, and VCs a stack to create and use bulletproof economic systems, allowing them to make data-driven decisions. Službena web stranica: https://tpro.network Bijela knjiga: https://doc.tpro.network/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3540abe4f288b280a0740ad5121aec337c404d15 Kupi TPRO odmah!

TPRO Network (TPRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TPRO Network (TPRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Povijesni maksimum: $ 0.0254 $ 0.0254 $ 0.0254 Povijesni minimum: $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 Trenutna cijena: $ 0.002077 $ 0.002077 $ 0.002077 Saznajte više o cijeni TPRO Network (TPRO)

TPRO Network (TPRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TPRO Network (TPRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TPRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TPRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TPRO tokena, istražite TPRO cijenu tokena uživo!

