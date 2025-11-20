TOWER Ecosystem Cijena danas

Trenutačna cijena TOWER Ecosystem (TOWER) danas je $ 0.0006353, s promjenom od 1.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TOWER u USD je $ 0.0006353 po TOWER.

TOWER Ecosystem trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TOWER. Tijekom posljednja 24 sata, TOWER trgovao je između $ 0.0006241 (niska) i $ 0.0006705 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TOWER se kretao -0.57% u posljednjem satu i -13.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.11K.

Informacije o tržištu TOWER Ecosystem (TOWER)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOWER Ecosystem je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.11K. Količina u optjecaju TOWER je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.35M.