iShares 20 Year ETF Cijena danas

Trenutačna cijena iShares 20 Year ETF (TLTON) danas je $ 90.18, s promjenom od 0.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TLTON u USD je $ 90.18 po TLTON.

iShares 20 Year ETF trenutačno je na #803 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17.93M, s količinom u optjecaju od 198.82K TLTON. Tijekom posljednja 24 sata, TLTON trgovao je između $ 89.98 (niska) i $ 90.62 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 95.25413241837782, dok je rekordna najniža cijena bila $ 84.5322239041991.

U kratkoročnim performansama, TLTON se kretao -0.02% u posljednjem satu i -1.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.77K.

Informacije o tržištu iShares 20 Year ETF (TLTON)

Poredak No.803 Tržišna kapitalizacija $ 17.93M$ 17.93M $ 17.93M Obujam (24 sata) $ 54.77K$ 54.77K $ 54.77K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.93M$ 17.93M $ 17.93M Količina u optjecaju 198.82K 198.82K 198.82K Ukupna količina 198,816.93847584 198,816.93847584 198,816.93847584 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija iShares 20 Year ETF je $ 17.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.77K. Količina u optjecaju TLTON je 198.82K, s ukupnom količinom od 198816.93847584. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.93M.