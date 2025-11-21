Na temelju vašeg predviđanja, IShares 20 Year ETF bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 90.5 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, IShares 20 Year ETF bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 95.025 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za TLTON je $ 99.7762 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za TLTON je $ 104.7650 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TLTON u 2029. je $ 110.0033 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TLTON u 2030. je $ 115.5034 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena IShares 20 Year ETF mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 188.1430.

U 2050. godini, cijena IShares 20 Year ETF mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 306.4651.