Titans Tap Cijena danas

Trenutačna cijena Titans Tap (TIT) danas je $ 0.003187, s promjenom od 38.56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TIT u USD je $ 0.003187 po TIT.

Titans Tap trenutačno je na #9102 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 TIT. Tijekom posljednja 24 sata, TIT trgovao je između $ 0.001388 (niska) i $ 0.003202 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.023428722155694283, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.001000455808421485.

U kratkoročnim performansama, TIT se kretao +22.62% u posljednjem satu i +100.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 81.40K.

Informacije o tržištu Titans Tap (TIT)

Poredak No.9102 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 81.40K$ 81.40K $ 81.40K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 254.96M$ 254.96M $ 254.96M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 80,000,000,000 80,000,000,000 80,000,000,000 Ukupna količina 79,999,996,900 79,999,996,900 79,999,996,900 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Titans Tap je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 81.40K. Količina u optjecaju TIT je 0.00, s ukupnom količinom od 79999996900. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 254.96M.