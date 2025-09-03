Više o TICS

TICS Cijena(TICS)

1 TICS u USD cijena uživo:

$0.0368
$0.0368$0.0368
-3.91%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TICS (TICS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:09:37 (UTC+8)

TICS (TICS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0355
$ 0.0355$ 0.0355
24-satna najniža cijena
$ 0.0394
$ 0.0394$ 0.0394
24-satna najviša cijena

$ 0.0355
$ 0.0355$ 0.0355

$ 0.0394
$ 0.0394$ 0.0394

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374$ 0.030720054210987374

+0.82%

-3.91%

-18.41%

-18.41%

TICS (TICS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0368. Tijekom protekla 24 sata, TICStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0355 i najviše cijene $ 0.0394, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TICS je $ 2.5719853250516347, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.030720054210987374.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TICS se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, -3.91% u posljednjih 24 sata i -18.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TICS (TICS)

No.3861

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

$ 112.12K
$ 112.12K$ 112.12K

$ 50.12M
$ 50.12M$ 50.12M

82.26M
82.26M 82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

Trenutačna tržišna kapitalizacija TICS je $ 3.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 112.12K. Količina u optjecaju TICS je 82.26M, s ukupnom količinom od 1361867964. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.12M.

TICS (TICS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TICS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001497-3.91%
30 dana$ -0.0464-55.77%
60 dana$ -1.7442-97.94%
90 dana$ -0.1192-76.42%
TICS promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TICS od $ -0.001497 (-3.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TICS 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0464 (-55.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TICS 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TICS od $ -1.7442 (-97.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TICS 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1192 (-76.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TICS (TICS)?

Pogledajte TICS stranicu Povijest cijena sada.

Što je TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TICS ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TICS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TICS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TICS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TICS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TICS (TICS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TICS (TICS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TICS.

Provjerite TICS predviđanje cijene sada!

TICS (TICS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TICS (TICS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TICS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TICS (TICS)

Tražiš kako kupiti TICS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TICS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TICS u lokalnim valutama

TICS Resurs

Za dublje razumijevanje TICS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TICS web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TICS

Koliko TICS (TICS) vrijedi danas?
Cijena TICS uživo u USD je 0.0368 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TICS u USD?
Trenutačna cijena TICS u USD je $ 0.0368. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TICS?
Tržišna kapitalizacija za TICS je $ 3.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TICS?
Količina u optjecaju za TICS je 82.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TICS?
TICS je postigao ATH cijenu od 2.5719853250516347 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TICS?
TICS je vidio ATL cijenu od 0.030720054210987374 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TICS?
24-satni obujam trgovanja za TICS je $ 112.12K USD.
Hoće li TICS još narasti ove godine?
TICS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TICS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TICS (TICS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

