Swell Network Cijena(SWELL)

$0.008875
Grafikon aktualnih cijena Swell Network (SWELL)
Swell Network (SWELL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.008813
24-satna najniža cijena
$ 0.009453
24-satna najviša cijena

$ 0.008813
$ 0.009453
$ 0.06972841720693182
$ 0.007034496316403832
+0.53%

-2.88%

-13.10%

-13.10%

Swell Network (SWELL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.008877. Tijekom protekla 24 sata, SWELLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.008813 i najviše cijene $ 0.009453, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWELL je $ 0.06972841720693182, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.007034496316403832.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWELL se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, -2.88% u posljednjih 24 sata i -13.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Swell Network (SWELL)

No.813

$ 23.30M
$ 63.96K
$ 88.77M
2.62B
10,000,000,000
10,000,000,000
26.24%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swell Network je $ 23.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 63.96K. Količina u optjecaju SWELL je 2.62B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.77M.

Swell Network (SWELL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Swell Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00026318-2.88%
30 dana$ +0.000613+7.41%
60 dana$ -0.000473-5.06%
90 dana$ -0.000515-5.49%
Swell Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SWELL od $ -0.00026318 (-2.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Swell Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000613 (+7.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Swell Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SWELL od $ -0.000473 (-5.06%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Swell Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000515 (-5.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Swell Network (SWELL)?

Pogledajte Swell Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Swell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Swell Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Swell Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SWELL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Swell Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Swell Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Swell Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Swell Network (SWELL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Swell Network (SWELL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Swell Network.

Provjerite Swell Network predviđanje cijene sada!

Swell Network (SWELL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Swell Network (SWELL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWELL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Swell Network (SWELL)

Tražiš kako kupiti Swell Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Swell Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SWELL u lokalnim valutama

1 Swell Network(SWELL) u VND
233.598255
1 Swell Network(SWELL) u AUD
A$0.01349304
1 Swell Network(SWELL) u GBP
0.00648021
1 Swell Network(SWELL) u EUR
0.00754545
1 Swell Network(SWELL) u USD
$0.008877
1 Swell Network(SWELL) u MYR
RM0.03746094
1 Swell Network(SWELL) u TRY
0.36519978
1 Swell Network(SWELL) u JPY
¥1.304919
1 Swell Network(SWELL) u ARS
ARS$12.22726857
1 Swell Network(SWELL) u RUB
0.71521989
1 Swell Network(SWELL) u INR
0.781176
1 Swell Network(SWELL) u IDR
Rp145.52456688
1 Swell Network(SWELL) u KRW
12.3807519
1 Swell Network(SWELL) u PHP
0.50705424
1 Swell Network(SWELL) u EGP
￡E.0.43080081
1 Swell Network(SWELL) u BRL
R$0.04820211
1 Swell Network(SWELL) u CAD
C$0.01216149
1 Swell Network(SWELL) u BDT
1.07882181
1 Swell Network(SWELL) u NGN
13.59414903
1 Swell Network(SWELL) u COP
$35.65056462
1 Swell Network(SWELL) u ZAR
R.0.15632397
1 Swell Network(SWELL) u UAH
0.36724149
1 Swell Network(SWELL) u VES
Bs1.296042
1 Swell Network(SWELL) u CLP
$8.61069
1 Swell Network(SWELL) u PKR
Rs2.51538672
1 Swell Network(SWELL) u KZT
4.77769017
1 Swell Network(SWELL) u THB
฿0.28681587
1 Swell Network(SWELL) u TWD
NT$0.27190251
1 Swell Network(SWELL) u AED
د.إ0.03257859
1 Swell Network(SWELL) u CHF
Fr0.0071016
1 Swell Network(SWELL) u HKD
HK$0.06915183
1 Swell Network(SWELL) u AMD
֏3.39332202
1 Swell Network(SWELL) u MAD
.د.م0.07971546
1 Swell Network(SWELL) u MXN
$0.16546728
1 Swell Network(SWELL) u SAR
ريال0.03328875
1 Swell Network(SWELL) u PLN
0.03222351
1 Swell Network(SWELL) u RON
лв0.03843741
1 Swell Network(SWELL) u SEK
kr0.08326626
1 Swell Network(SWELL) u BGN
лв0.01482459
1 Swell Network(SWELL) u HUF
Ft2.99589873
1 Swell Network(SWELL) u CZK
0.18508545
1 Swell Network(SWELL) u KWD
د.ك0.002707485
1 Swell Network(SWELL) u ILS
0.02973795
1 Swell Network(SWELL) u AOA
Kz8.09200689
1 Swell Network(SWELL) u BHD
.د.ب0.003337752
1 Swell Network(SWELL) u BMD
$0.008877
1 Swell Network(SWELL) u DKK
kr0.05654649
1 Swell Network(SWELL) u HNL
L0.23222232
1 Swell Network(SWELL) u MUR
0.4065666
1 Swell Network(SWELL) u NAD
$0.15588012
1 Swell Network(SWELL) u NOK
kr0.08868123
1 Swell Network(SWELL) u NZD
$0.01500213
1 Swell Network(SWELL) u PAB
B/.0.008877
1 Swell Network(SWELL) u PGK
K0.03754971
1 Swell Network(SWELL) u QAR
ر.ق0.03231228
1 Swell Network(SWELL) u RSD
дин.0.88814385

Swell Network Resurs

Za dublje razumijevanje Swell Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Swell Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Swell Network

Koliko Swell Network (SWELL) vrijedi danas?
Cijena SWELL uživo u USD je 0.008877 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWELL u USD?
Trenutačna cijena SWELL u USD je $ 0.008877. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Swell Network?
Tržišna kapitalizacija za SWELL je $ 23.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWELL?
Količina u optjecaju za SWELL je 2.62B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWELL?
SWELL je postigao ATH cijenu od 0.06972841720693182 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWELL?
SWELL je vidio ATL cijenu od 0.007034496316403832 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWELL?
24-satni obujam trgovanja za SWELL je $ 63.96K USD.
Hoće li SWELL još narasti ove godine?
SWELL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWELL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
