SUNDOG (SUNDOG) Informacije SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves. Službena web stranica: https://www.sundog.meme Bijela knjiga: https://www.sundog.meme Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=tron&tab=transactions&tokenAddress=TXL6rJbvmjD46zeN1JssfgxvSo99qC8MRT Kupi SUNDOG odmah!

SUNDOG (SUNDOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SUNDOG (SUNDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 35.48M $ 35.48M $ 35.48M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 997.42M $ 997.42M $ 997.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 35.57M $ 35.57M $ 35.57M Povijesni maksimum: $ 0.3834 $ 0.3834 $ 0.3834 Povijesni minimum: $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 Trenutna cijena: $ 0.03557 $ 0.03557 $ 0.03557 Saznajte više o cijeni SUNDOG (SUNDOG)

SUNDOG (SUNDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SUNDOG (SUNDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUNDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUNDOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUNDOG tokena, istražite SUNDOG cijenu tokena uživo!

