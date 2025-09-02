Više o SUNDOG

SUNDOG Cijena(SUNDOG)

1 SUNDOG u USD cijena uživo:

$0.03545
-2.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SUNDOG (SUNDOG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:09:14 (UTC+8)

SUNDOG (SUNDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03488
24-satna najniža cijena
$ 0.03714
24-satna najviša cijena

$ 0.03488
$ 0.03714
$ 0.37780649048689074
$ 0.027142132435398873
+0.82%

-2.34%

-7.62%

-7.62%

SUNDOG (SUNDOG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03544. Tijekom protekla 24 sata, SUNDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03488 i najviše cijene $ 0.03714, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUNDOG je $ 0.37780649048689074, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.027142132435398873.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUNDOG se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, -2.34% u posljednjih 24 sata i -7.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUNDOG (SUNDOG)

No.675

$ 35.35M
$ 76.98K
$ 35.44M
997.42M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.74%

2024-08-15 00:00:00

TRX

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUNDOG je $ 35.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 76.98K. Količina u optjecaju SUNDOG je 997.42M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.44M.

SUNDOG (SUNDOG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SUNDOG za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0008494-2.34%
30 dana$ -0.01043-22.74%
60 dana$ -0.02119-37.42%
90 dana$ -0.02403-40.41%
SUNDOG promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SUNDOG od $ -0.0008494 (-2.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SUNDOG 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01043 (-22.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SUNDOG 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SUNDOG od $ -0.02119 (-37.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SUNDOG 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02403 (-40.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SUNDOG (SUNDOG)?

Pogledajte SUNDOG stranicu Povijest cijena sada.

Što je SUNDOG (SUNDOG)

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

SUNDOG dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SUNDOG ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SUNDOG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SUNDOG na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SUNDOG učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SUNDOG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUNDOG (SUNDOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUNDOG (SUNDOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUNDOG.

Provjerite SUNDOG predviđanje cijene sada!

SUNDOG (SUNDOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUNDOG (SUNDOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUNDOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SUNDOG (SUNDOG)

Tražiš kako kupiti SUNDOG? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SUNDOG na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SUNDOG u lokalnim valutama

1 SUNDOG(SUNDOG) u VND
932.6036
1 SUNDOG(SUNDOG) u AUD
A$0.0538688
1 SUNDOG(SUNDOG) u GBP
0.0258712
1 SUNDOG(SUNDOG) u EUR
0.030124
1 SUNDOG(SUNDOG) u USD
$0.03544
1 SUNDOG(SUNDOG) u MYR
RM0.1495568
1 SUNDOG(SUNDOG) u TRY
1.4580016
1 SUNDOG(SUNDOG) u JPY
¥5.20968
1 SUNDOG(SUNDOG) u ARS
ARS$48.8154104
1 SUNDOG(SUNDOG) u RUB
2.8554008
1 SUNDOG(SUNDOG) u INR
3.11872
1 SUNDOG(SUNDOG) u IDR
Rp580.9835136
1 SUNDOG(SUNDOG) u KRW
49.35906
1 SUNDOG(SUNDOG) u PHP
2.0246872
1 SUNDOG(SUNDOG) u EGP
￡E.1.7199032
1 SUNDOG(SUNDOG) u BRL
R$0.1924392
1 SUNDOG(SUNDOG) u CAD
C$0.0485528
1 SUNDOG(SUNDOG) u BDT
4.3070232
1 SUNDOG(SUNDOG) u NGN
54.2724616
1 SUNDOG(SUNDOG) u COP
$142.3291664
1 SUNDOG(SUNDOG) u ZAR
R.0.6240984
1 SUNDOG(SUNDOG) u UAH
1.4661528
1 SUNDOG(SUNDOG) u VES
Bs5.17424
1 SUNDOG(SUNDOG) u CLP
$34.3768
1 SUNDOG(SUNDOG) u PKR
Rs10.0422784
1 SUNDOG(SUNDOG) u KZT
19.0741624
1 SUNDOG(SUNDOG) u THB
฿1.1450664
1 SUNDOG(SUNDOG) u TWD
NT$1.0855272
1 SUNDOG(SUNDOG) u AED
د.إ0.1300648
1 SUNDOG(SUNDOG) u CHF
Fr0.028352
1 SUNDOG(SUNDOG) u HKD
HK$0.2760776
1 SUNDOG(SUNDOG) u AMD
֏13.5472944
1 SUNDOG(SUNDOG) u MAD
.د.م0.3182512
1 SUNDOG(SUNDOG) u MXN
$0.660956
1 SUNDOG(SUNDOG) u SAR
ريال0.1329
1 SUNDOG(SUNDOG) u PLN
0.1286472
1 SUNDOG(SUNDOG) u RON
лв0.1534552
1 SUNDOG(SUNDOG) u SEK
kr0.3324272
1 SUNDOG(SUNDOG) u BGN
лв0.0591848
1 SUNDOG(SUNDOG) u HUF
Ft11.9567472
1 SUNDOG(SUNDOG) u CZK
0.738924
1 SUNDOG(SUNDOG) u KWD
د.ك0.0108092
1 SUNDOG(SUNDOG) u ILS
0.118724
1 SUNDOG(SUNDOG) u AOA
Kz32.3060408
1 SUNDOG(SUNDOG) u BHD
.د.ب0.01332544
1 SUNDOG(SUNDOG) u BMD
$0.03544
1 SUNDOG(SUNDOG) u DKK
kr0.2257528
1 SUNDOG(SUNDOG) u HNL
L0.9271104
1 SUNDOG(SUNDOG) u MUR
1.623152
1 SUNDOG(SUNDOG) u NAD
$0.6223264
1 SUNDOG(SUNDOG) u NOK
kr0.3540456
1 SUNDOG(SUNDOG) u NZD
$0.0598936
1 SUNDOG(SUNDOG) u PAB
B/.0.03544
1 SUNDOG(SUNDOG) u PGK
K0.1499112
1 SUNDOG(SUNDOG) u QAR
ر.ق0.1290016
1 SUNDOG(SUNDOG) u RSD
дин.3.545772

SUNDOG Resurs

Za dublje razumijevanje SUNDOG, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SUNDOG web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SUNDOG

Koliko SUNDOG (SUNDOG) vrijedi danas?
Cijena SUNDOG uživo u USD je 0.03544 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUNDOG u USD?
Trenutačna cijena SUNDOG u USD je $ 0.03544. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUNDOG?
Tržišna kapitalizacija za SUNDOG je $ 35.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUNDOG?
Količina u optjecaju za SUNDOG je 997.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUNDOG?
SUNDOG je postigao ATH cijenu od 0.37780649048689074 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUNDOG?
SUNDOG je vidio ATL cijenu od 0.027142132435398873 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUNDOG?
24-satni obujam trgovanja za SUNDOG je $ 76.98K USD.
Hoće li SUNDOG još narasti ove godine?
SUNDOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUNDOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SUNDOG (SUNDOG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.

SUNDOG u USD kalkulator

Iznos

SUNDOG
SUNDOG
USD
USD

1 SUNDOG = 0.03544 USD

Trgujte SUNDOG

SUNDOGUSDT
$0.03545
-2.28%

