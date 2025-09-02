Storm Trade (STORM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01299. Tijekom protekla 24 sata, STORMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01295 i najviše cijene $ 0.01319, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STORM je $ 0.04709112881488389, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.011925820839253908.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STORM se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i +2.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Storm Trade (STORM)
No.1592
$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M
$ 63.69K
$ 63.69K$ 63.69K
$ 12.99M
$ 12.99M$ 12.99M
258.23M
258.23M 258.23M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
25.82%
TONCOIN
Trenutačna tržišna kapitalizacija Storm Trade je $ 3.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 63.69K. Količina u optjecaju STORM je 258.23M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.99M.
Storm Trade (STORM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Storm Trade za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000496
-0.38%
30 dana
$ -0.00118
-8.33%
60 dana
$ -0.00351
-21.28%
90 dana
$ -0.00479
-26.95%
Storm Trade promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u STORM od $ -0.0000496 (-0.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Storm Trade 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00118 (-8.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Storm Trade 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STORM od $ -0.00351 (-21.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Storm Trade 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00479 (-26.95%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Storm Trade (STORM)?
Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.
Storm Trade dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Storm Trade ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti STORM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Storm Trade na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Storm Trade učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Storm Trade Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Storm Trade (STORM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Storm Trade (STORM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Storm Trade.
Razumijevanje tokenomike Storm Trade (STORM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STORM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Storm Trade (STORM)
Tražiš kako kupiti Storm Trade? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Storm Trade na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.