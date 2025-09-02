Više o STORM

Storm Trade Logotip

Storm Trade Cijena(STORM)

1 STORM u USD cijena uživo:

$0.01299
-0.38%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Storm Trade (STORM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:17:24 (UTC+8)

Storm Trade (STORM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01295
24-satna najniža cijena
$ 0.01319
24-satna najviša cijena

$ 0.01295
$ 0.01319
$ 0.04709112881488389
$ 0.011925820839253908
-0.08%

-0.38%

+2.28%

+2.28%

Storm Trade (STORM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01299. Tijekom protekla 24 sata, STORMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01295 i najviše cijene $ 0.01319, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STORM je $ 0.04709112881488389, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.011925820839253908.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STORM se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i +2.28% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Storm Trade (STORM)

No.1592

$ 3.35M
$ 63.69K
$ 12.99M
258.23M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.82%

TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Storm Trade je $ 3.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 63.69K. Količina u optjecaju STORM je 258.23M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.99M.

Storm Trade (STORM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Storm Trade za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000496-0.38%
30 dana$ -0.00118-8.33%
60 dana$ -0.00351-21.28%
90 dana$ -0.00479-26.95%
Storm Trade promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u STORM od $ -0.0000496 (-0.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Storm Trade 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00118 (-8.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Storm Trade 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STORM od $ -0.00351 (-21.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Storm Trade 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00479 (-26.95%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Storm Trade (STORM)?

Pogledajte Storm Trade stranicu Povijest cijena sada.

Što je Storm Trade (STORM)

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

Storm Trade dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Storm Trade ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti STORM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Storm Trade na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Storm Trade učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Storm Trade Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Storm Trade (STORM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Storm Trade (STORM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Storm Trade.

Provjerite Storm Trade predviđanje cijene sada!

Storm Trade (STORM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Storm Trade (STORM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STORM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Storm Trade (STORM)

Tražiš kako kupiti Storm Trade? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Storm Trade na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

STORM u lokalnim valutama

Storm Trade Resurs

Za dublje razumijevanje Storm Trade, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Storm Trade web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Storm Trade

Koliko Storm Trade (STORM) vrijedi danas?
Cijena STORM uživo u USD je 0.01299 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STORM u USD?
Trenutačna cijena STORM u USD je $ 0.01299. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Storm Trade?
Tržišna kapitalizacija za STORM je $ 3.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STORM?
Količina u optjecaju za STORM je 258.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STORM?
STORM je postigao ATH cijenu od 0.04709112881488389 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STORM?
STORM je vidio ATL cijenu od 0.011925820839253908 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STORM?
24-satni obujam trgovanja za STORM je $ 63.69K USD.
Hoće li STORM još narasti ove godine?
STORM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STORM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.

