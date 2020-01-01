Storm Trade (STORM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Storm Trade (STORM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Storm Trade (STORM) Informacije Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities. Službena web stranica: https://storm.tg/ Bijela knjiga: https://docs.storm.tg/ Istraživač blokova: https://tonviewer.com/EQBsosmcZrD6FHijA7qWGLw5wo_aH8UN435hi935jJ_STORM Kupi STORM odmah!

Storm Trade (STORM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Storm Trade (STORM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 258.23M $ 258.23M $ 258.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M Povijesni maksimum: $ 0.05753 $ 0.05753 $ 0.05753 Povijesni minimum: $ 0.011925820839253908 $ 0.011925820839253908 $ 0.011925820839253908 Trenutna cijena: $ 0.01302 $ 0.01302 $ 0.01302 Saznajte više o cijeni Storm Trade (STORM)

Storm Trade (STORM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Storm Trade (STORM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STORM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STORM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STORM tokena, istražite STORM cijenu tokena uživo!

