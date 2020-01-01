Stargate Finance (STG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stargate Finance (STG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stargate Finance (STG) Informacije Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi. Službena web stranica: https://stargate.finance/ Bijela knjiga: https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 Kupi STG odmah!

Stargate Finance (STG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stargate Finance (STG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 105.16M $ 105.16M $ 105.16M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 660.95M $ 660.95M $ 660.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 159.10M $ 159.10M $ 159.10M Povijesni maksimum: $ 4.338 $ 4.338 $ 4.338 Povijesni minimum: $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 Trenutna cijena: $ 0.1591 $ 0.1591 $ 0.1591 Saznajte više o cijeni Stargate Finance (STG)

Stargate Finance (STG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stargate Finance (STG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STG tokena, istražite STG cijenu tokena uživo!

