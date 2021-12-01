Bitrise (BRISE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bitrise (BRISE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bitrise (BRISE) Informacije Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce. Službena web stranica: https://bitgert.com/ Bijela knjiga: https://bitgert.com/wp-content/uploads/2021/12/Bitgert_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/ErSZNwsamWjR9Hj2o18GLwVyTkooyGbdptjMjuv72X8A Kupi BRISE odmah!

Bitrise (BRISE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitrise (BRISE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.70M $ 20.70M $ 20.70M Ukupna količina: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Količina u optjecaju: $ 395.69T $ 395.69T $ 395.69T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.32M $ 52.32M $ 52.32M Povijesni maksimum: $ 0.00000232 $ 0.00000232 $ 0.00000232 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00000005232 $ 0.00000005232 $ 0.00000005232 Saznajte više o cijeni Bitrise (BRISE)

Bitrise (BRISE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bitrise (BRISE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BRISE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BRISE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BRISE tokena, istražite BRISE cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Bitrise (BRISE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BRISE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Bitrise (BRISE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BRISE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BRISE povijest cijena odmah!

BRISE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BRISE? Naša BRISE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BRISE predviđanje cijene tokena odmah!

