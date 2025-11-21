STBL (STBL) Tokenomika

STBL (STBL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u STBL (STBL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:36:34 (UTC+8)
STBL (STBL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za STBL (STBL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 35.65M
Ukupna količina:
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 500.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 712.90M
Povijesni maksimum:
$ 0.61124
Povijesni minimum:
$ 0.05027366108223707
Trenutna cijena:
$ 0.07129
STBL (STBL) Informacije

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

Službena web stranica:
www.stbl.com
Bijela knjiga:
https://docs.stbl.com/overview/introduction/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x8dedf84656fa932157e27c060d8613824e7979e3

STBL (STBL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike STBL (STBL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj STBL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja STBL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku STBL tokena, istražite STBL cijenu tokena uživo!

