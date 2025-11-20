STBL Cijena danas

Trenutačna cijena STBL (STBL) danas je $ 0.07124, s promjenom od 3.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STBL u USD je $ 0.07124 po STBL.

STBL trenutačno je na #548 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 35.62M, s količinom u optjecaju od 500.00M STBL. Tijekom posljednja 24 sata, STBL trgovao je između $ 0.06686 (niska) i $ 0.07423 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.6107798696411226, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.05027366108223707.

U kratkoročnim performansama, STBL se kretao +0.46% u posljednjem satu i -23.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 437.58K.

Informacije o tržištu STBL (STBL)

Poredak No.548 Tržišna kapitalizacija $ 35.62M$ 35.62M $ 35.62M Obujam (24 sata) $ 437.58K$ 437.58K $ 437.58K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 712.40M$ 712.40M $ 712.40M Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 5.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija STBL je $ 35.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 437.58K.