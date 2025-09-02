StarHeroes (STAR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003357. Tijekom protekla 24 sata, STARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003289 i najviše cijene $ 0.003393, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STAR je $ 1.3053024632863512, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003265016341789178.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STAR se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, +0.84% u posljednjih 24 sata i -6.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu StarHeroes (STAR)
$ 725.29K
$ 80.85K
$ 2.35M
216.05M
700,000,000
592,814,533.6593466
30.86%
ARB
Trenutačna tržišna kapitalizacija StarHeroes je $ 725.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 80.85K. Količina u optjecaju STAR je 216.05M, s ukupnom količinom od 592814533.6593466. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.35M.
StarHeroes (STAR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena StarHeroes za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00002796
+0.84%
30 dana
$ -0.004218
-55.69%
60 dana
$ -0.002492
-42.61%
90 dana
$ -0.003348
-49.94%
StarHeroes promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u STAR od $ +0.00002796 (+0.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
StarHeroes 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.004218 (-55.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
StarHeroes 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STAR od $ -0.002492 (-42.61%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
StarHeroes 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.003348 (-49.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena StarHeroes (STAR)?
Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.
StarHeroes dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje StarHeroes ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti STAR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o StarHeroes na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje StarHeroes učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
StarHeroes Predviđanje cijene (USD)
Koliko će StarHeroes (STAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših StarHeroes (STAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za StarHeroes.
Razumijevanje tokenomike StarHeroes (STAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti StarHeroes (STAR)
Tražiš kako kupiti StarHeroes? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti StarHeroes na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
