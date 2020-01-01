StarHeroes (STAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u StarHeroes (STAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

StarHeroes (STAR) Informacije Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports. Službena web stranica: https://starheroes.community/ Bijela knjiga: https://wiki.starheroes.community/ Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6 Kupi STAR odmah!

StarHeroes (STAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StarHeroes (STAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 748.88K $ 748.88K $ 748.88K Ukupna količina: $ 592.81M $ 592.81M $ 592.81M Količina u optjecaju: $ 216.19M $ 216.19M $ 216.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Povijesni maksimum: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Povijesni minimum: $ 0.003265016341789178 $ 0.003265016341789178 $ 0.003265016341789178 Trenutna cijena: $ 0.003464 $ 0.003464 $ 0.003464 Saznajte više o cijeni StarHeroes (STAR)

StarHeroes (STAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StarHeroes (STAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STAR tokena, istražite STAR cijenu tokena uživo!

