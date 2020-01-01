SSV Token (SSV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SSV Token (SSV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SSV Token (SSV) Informacije SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator. Službena web stranica: https://ssv.network/ Bijela knjiga: https://docs.ssv.network/ Istraživač blokova: https://explorer.ssv.network/

SSV Token (SSV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SSV Token (SSV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 122.43M $ 122.43M $ 122.43M Ukupna količina: $ 13.85M $ 13.85M $ 13.85M Količina u optjecaju: $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 124.25M $ 124.25M $ 124.25M Povijesni maksimum: $ 66.017 $ 66.017 $ 66.017 Povijesni minimum: $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 Trenutna cijena: $ 8.972 $ 8.972 $ 8.972 Saznajte više o cijeni SSV Token (SSV)

SSV Token (SSV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SSV Token (SSV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SSV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SSV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SSV tokena, istražite SSV cijenu tokena uživo!

SSV Token (SSV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SSV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SSV povijest cijena odmah!

SSV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SSV? Naša SSV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SSV predviđanje cijene tokena odmah!

