Više o SSV

SSV Informacije o cijeni

SSV Bijela knjiga

SSV Službena web stranica

SSV Tokenomija

SSV Prognoza cijena

SSV Povijest

Vodič za kupnju SSV

Konverter SSV u fiducijarnu valutu

SSV Spot trgovanje

SSV USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SSV Token Logotip

SSV Token Cijena(SSV)

1 SSV u USD cijena uživo:

$8.522
$8.522$8.522
-2.44%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SSV Token (SSV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:16:39 (UTC+8)

SSV Token (SSV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 8.297
$ 8.297$ 8.297
24-satna najniža cijena
$ 9.263
$ 9.263$ 9.263
24-satna najviša cijena

$ 8.297
$ 8.297$ 8.297

$ 9.263
$ 9.263$ 9.263

$ 65.93224832365777
$ 65.93224832365777$ 65.93224832365777

$ 3.676640212283031
$ 3.676640212283031$ 3.676640212283031

-0.29%

-2.44%

-2.59%

-2.59%

SSV Token (SSV) cijena u stvarnom vremenu je $ 8.518. Tijekom protekla 24 sata, SSVtrgovalo je između najniže cijene $ 8.297 i najviše cijene $ 9.263, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SSV je $ 65.93224832365777, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.676640212283031.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SSV se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -2.44% u posljednjih 24 sata i -2.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SSV Token (SSV)

No.321

$ 116.24M
$ 116.24M$ 116.24M

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

$ 117.97M
$ 117.97M$ 117.97M

13.65M
13.65M 13.65M

--
----

13,849,182.61382318
13,849,182.61382318 13,849,182.61382318

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija SSV Token je $ 116.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.29M. Količina u optjecaju SSV je 13.65M, s ukupnom količinom od 13849182.61382318. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.97M.

SSV Token (SSV) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SSV Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.21314-2.44%
30 dana$ +0.652+8.28%
60 dana$ +0.911+11.97%
90 dana$ -2.196-20.50%
SSV Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SSV od $ -0.21314 (-2.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SSV Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.652 (+8.28%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SSV Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SSV od $ +0.911 (+11.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SSV Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -2.196 (-20.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SSV Token (SSV)?

Pogledajte SSV Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je SSV Token (SSV)

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

SSV Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SSV Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SSV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SSV Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SSV Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SSV Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SSV Token (SSV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SSV Token (SSV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SSV Token.

Provjerite SSV Token predviđanje cijene sada!

SSV Token (SSV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SSV Token (SSV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SSV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SSV Token (SSV)

Tražiš kako kupiti SSV Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SSV Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SSV u lokalnim valutama

1 SSV Token(SSV) u VND
224,151.17
1 SSV Token(SSV) u AUD
A$12.94736
1 SSV Token(SSV) u GBP
6.21814
1 SSV Token(SSV) u EUR
7.2403
1 SSV Token(SSV) u USD
$8.518
1 SSV Token(SSV) u MYR
RM35.94596
1 SSV Token(SSV) u TRY
350.43052
1 SSV Token(SSV) u JPY
¥1,252.146
1 SSV Token(SSV) u ARS
ARS$11,732.77838
1 SSV Token(SSV) u RUB
686.38044
1 SSV Token(SSV) u INR
750.09508
1 SSV Token(SSV) u IDR
Rp139,639.32192
1 SSV Token(SSV) u KRW
11,880.0546
1 SSV Token(SSV) u PHP
486.63334
1 SSV Token(SSV) u EGP
￡E.413.37854
1 SSV Token(SSV) u BRL
R$46.25274
1 SSV Token(SSV) u CAD
C$11.66966
1 SSV Token(SSV) u BDT
1,035.19254
1 SSV Token(SSV) u NGN
13,044.38002
1 SSV Token(SSV) u COP
$34,208.79908
1 SSV Token(SSV) u ZAR
R.149.9168
1 SSV Token(SSV) u UAH
352.90074
1 SSV Token(SSV) u VES
Bs1,243.628
1 SSV Token(SSV) u CLP
$8,245.424
1 SSV Token(SSV) u PKR
Rs2,417.06768
1 SSV Token(SSV) u KZT
4,591.88344
1 SSV Token(SSV) u THB
฿275.21658
1 SSV Token(SSV) u TWD
NT$260.99152
1 SSV Token(SSV) u AED
د.إ31.26106
1 SSV Token(SSV) u CHF
Fr6.8144
1 SSV Token(SSV) u HKD
HK$66.35522
1 SSV Token(SSV) u AMD
֏3,258.5609
1 SSV Token(SSV) u MAD
.د.م76.49164
1 SSV Token(SSV) u MXN
$158.8607
1 SSV Token(SSV) u SAR
ريال31.9425
1 SSV Token(SSV) u PLN
31.00552
1 SSV Token(SSV) u RON
лв36.88294
1 SSV Token(SSV) u SEK
kr79.98402
1 SSV Token(SSV) u BGN
лв14.22506
1 SSV Token(SSV) u HUF
Ft2,876.69896
1 SSV Token(SSV) u CZK
177.77066
1 SSV Token(SSV) u KWD
د.ك2.59799
1 SSV Token(SSV) u ILS
28.5353
1 SSV Token(SSV) u AOA
Kz7,764.75326
1 SSV Token(SSV) u BHD
.د.ب3.211286
1 SSV Token(SSV) u BMD
$8.518
1 SSV Token(SSV) u DKK
kr54.25966
1 SSV Token(SSV) u HNL
L223.25678
1 SSV Token(SSV) u MUR
390.1244
1 SSV Token(SSV) u NAD
$149.9168
1 SSV Token(SSV) u NOK
kr85.09482
1 SSV Token(SSV) u NZD
$14.39542
1 SSV Token(SSV) u PAB
B/.8.518
1 SSV Token(SSV) u PGK
K36.03114
1 SSV Token(SSV) u QAR
ر.ق31.0907
1 SSV Token(SSV) u RSD
дин.852.90734

SSV Token Resurs

Za dublje razumijevanje SSV Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SSV Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SSV Token

Koliko SSV Token (SSV) vrijedi danas?
Cijena SSV uživo u USD je 8.518 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SSV u USD?
Trenutačna cijena SSV u USD je $ 8.518. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SSV Token?
Tržišna kapitalizacija za SSV je $ 116.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SSV?
Količina u optjecaju za SSV je 13.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SSV?
SSV je postigao ATH cijenu od 65.93224832365777 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SSV?
SSV je vidio ATL cijenu od 3.676640212283031 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SSV?
24-satni obujam trgovanja za SSV je $ 2.29M USD.
Hoće li SSV još narasti ove godine?
SSV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SSV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:16:39 (UTC+8)

SSV Token (SSV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SSV u USD kalkulator

Iznos

SSV
SSV
USD
USD

1 SSV = 8.518 USD

Trgujte SSV

SSVUSDT
$8.522
$8.522$8.522
-2.42%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine