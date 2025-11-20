BurzaDEX+
Cijena SP500 xStock uživo danas je 667.77 USD.SPYX tržišna kapitalizacija je 16,126,068.0948066525 USD. Pratite ažuriranja cijene SPYX u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

$667.71
Grafikon aktualnih cijena SP500 xStock (SPYX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:15:13 (UTC+8)

SP500 xStock Cijena danas

Trenutačna cijena SP500 xStock (SPYX) danas je $ 667.77, s promjenom od 0.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPYX u USD je $ 667.77 po SPYX.

SP500 xStock trenutačno je na #841 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 16.13M, s količinom u optjecaju od 24.15K SPYX. Tijekom posljednja 24 sata, SPYX trgovao je između $ 656.58 (niska) i $ 668.16 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 692.479563624506, dok je rekordna najniža cijena bila $ 594.884270877716.

U kratkoročnim performansama, SPYX se kretao +0.02% u posljednjem satu i -2.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.58K.

Informacije o tržištu SP500 xStock (SPYX)

$ 16.13M
$ 58.58K
$ 16.13M
24.15K
--
24,149.13532325
SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija SP500 xStock je $ 16.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.58K. Količina u optjecaju SPYX je 24.15K, s ukupnom količinom od 24149.13532325. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.13M.

SP500 xStock Povijest cijena USD

+0.02%

+0.78%

-2.29%

-2.29%

SP500 xStock (SPYX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SP500 xStock za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +5.1678+0.78%
30 dana$ -4.42-0.66%
60 dana$ +2.62+0.39%
90 dana$ +51.74+8.39%
SP500 xStock promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SPYX od $ +5.1678 (+0.78%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SP500 xStock 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -4.42 (-0.66%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SP500 xStock 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SPYX od $ +2.62 (+0.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SP500 xStock 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +51.74 (+8.39%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SP500 xStock (SPYX)?

Pogledajte SP500 xStock stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za SP500 xStock

SP500 xStock (SPYX) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SPYX u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
SP500 xStock (SPYX) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena SP500 xStock mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu SP500 xStock dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za SPYX predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na SP500 xStock Predviđanje cijene.

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock Resurs

Za dublje razumijevanje SP500 xStock, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena SP500 xStock web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SP500 xStock

Koliko će 1 SP500 xStock vrijediti 2030. godine?
Ako bi SP500 xStock rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:15:13 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Istražite više o SP500 xStock

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

