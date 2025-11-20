SP500 xStock Cijena danas

Trenutačna cijena SP500 xStock (SPYX) danas je $ 667.77, s promjenom od 0.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPYX u USD je $ 667.77 po SPYX.

SP500 xStock trenutačno je na #841 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 16.13M, s količinom u optjecaju od 24.15K SPYX. Tijekom posljednja 24 sata, SPYX trgovao je između $ 656.58 (niska) i $ 668.16 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 692.479563624506, dok je rekordna najniža cijena bila $ 594.884270877716.

U kratkoročnim performansama, SPYX se kretao +0.02% u posljednjem satu i -2.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.58K.

Informacije o tržištu SP500 xStock (SPYX)

Poredak No.841 Tržišna kapitalizacija $ 16.13M$ 16.13M $ 16.13M Obujam (24 sata) $ 58.58K$ 58.58K $ 58.58K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.13M$ 16.13M $ 16.13M Količina u optjecaju 24.15K 24.15K 24.15K Maksimalna količina ---- -- Ukupna količina 24,149.13532325 24,149.13532325 24,149.13532325 Javni blockchain SOL

