Na temelju vašeg predviđanja, SP500 xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 667.68 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, SP500 xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 701.064 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za SPYX je $ 736.1172 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za SPYX je $ 772.9230 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SPYX u 2029. je $ 811.5692 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SPYX u 2030. je $ 852.1476 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena SP500 xStock mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,388.0587.

U 2050. godini, cijena SP500 xStock mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 2,261.0014.