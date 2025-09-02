Što je Spell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Spell Token (SPELL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Spell Token (SPELL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Spell Token.

Spell Token (SPELL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Spell Token (SPELL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPELL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Spell Token (SPELL)

SPELL u lokalnim valutama

Spell Token Resurs

Za dublje razumijevanje Spell Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Spell Token Koliko Spell Token (SPELL) vrijedi danas? Cijena SPELL uživo u USD je 0.0004632 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SPELL u USD? $ 0.0004632 . Provjerite Trenutačna cijena SPELL u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Spell Token? Tržišna kapitalizacija za SPELL je $ 76.93M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SPELL? Količina u optjecaju za SPELL je 166.07B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPELL? SPELL je postigao ATH cijenu od 0.07514751310881196 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPELL? SPELL je vidio ATL cijenu od 0.000349821697120155 USD . Koliki je obujam trgovanja za SPELL? 24-satni obujam trgovanja za SPELL je $ 287.72K USD . Hoće li SPELL još narasti ove godine? SPELL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPELL predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Spell Token (SPELL) Važna ažuriranja industrije

