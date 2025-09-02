Više o SPELL

Spell Token Cijena(SPELL)

$0.0004632
-1.82%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Spell Token (SPELL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:46:14 (UTC+8)

Spell Token (SPELL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.06%

-1.82%

-7.12%

-7.12%

Spell Token (SPELL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0004632. Tijekom protekla 24 sata, SPELLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004608 i najviše cijene $ 0.0004889, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPELL je $ 0.07514751310881196, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000349821697120155.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPELL se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.82% u posljednjih 24 sata i -7.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spell Token (SPELL)

No.425

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spell Token je $ 76.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 287.72K. Količina u optjecaju SPELL je 166.07B, s ukupnom količinom od 196008739620. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.79M.

Spell Token (SPELL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Spell Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000008587-1.82%
30 dana$ +0.0000058+1.26%
60 dana$ +0.0000014+0.30%
90 dana$ -0.0000787-14.53%
Spell Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SPELL od $ -0.000008587 (-1.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Spell Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000058 (+1.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Spell Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SPELL od $ +0.0000014 (+0.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Spell Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000787 (-14.53%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Spell Token (SPELL)?

Pogledajte Spell Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Spell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SPELL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Spell Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Spell Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Spell Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Spell Token (SPELL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Spell Token (SPELL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Spell Token.

Provjerite Spell Token predviđanje cijene sada!

Spell Token (SPELL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Spell Token (SPELL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPELL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Spell Token (SPELL)

Tražiš kako kupiti Spell Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Spell Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SPELL u lokalnim valutama

1 Spell Token(SPELL) u VND
12.189108
1 Spell Token(SPELL) u AUD
A$0.000704064
1 Spell Token(SPELL) u GBP
0.000338136
1 Spell Token(SPELL) u EUR
0.00039372
1 Spell Token(SPELL) u USD
$0.0004632
1 Spell Token(SPELL) u MYR
RM0.001954704
1 Spell Token(SPELL) u TRY
0.019056048
1 Spell Token(SPELL) u JPY
¥0.0680904
1 Spell Token(SPELL) u ARS
ARS$0.638016312
1 Spell Token(SPELL) u RUB
0.037320024
1 Spell Token(SPELL) u INR
0.0407616
1 Spell Token(SPELL) u IDR
Rp7.593441408
1 Spell Token(SPELL) u KRW
0.64602504
1 Spell Token(SPELL) u PHP
0.026457984
1 Spell Token(SPELL) u EGP
￡E.0.022479096
1 Spell Token(SPELL) u BRL
R$0.002515176
1 Spell Token(SPELL) u CAD
C$0.000634584
1 Spell Token(SPELL) u BDT
0.056292696
1 Spell Token(SPELL) u NGN
0.709339848
1 Spell Token(SPELL) u COP
$1.860238992
1 Spell Token(SPELL) u ZAR
R.0.008156952
1 Spell Token(SPELL) u UAH
0.019162584
1 Spell Token(SPELL) u VES
Bs0.0676272
1 Spell Token(SPELL) u CLP
$0.449304
1 Spell Token(SPELL) u PKR
Rs0.131252352
1 Spell Token(SPELL) u KZT
0.249298872
1 Spell Token(SPELL) u THB
฿0.014965992
1 Spell Token(SPELL) u TWD
NT$0.014187816
1 Spell Token(SPELL) u AED
د.إ0.001699944
1 Spell Token(SPELL) u CHF
Fr0.00037056
1 Spell Token(SPELL) u HKD
HK$0.003608328
1 Spell Token(SPELL) u AMD
֏0.177062832
1 Spell Token(SPELL) u MAD
.د.م0.004159536
1 Spell Token(SPELL) u MXN
$0.008634048
1 Spell Token(SPELL) u SAR
ريال0.001737
1 Spell Token(SPELL) u PLN
0.001681416
1 Spell Token(SPELL) u RON
лв0.002005656
1 Spell Token(SPELL) u SEK
kr0.004344816
1 Spell Token(SPELL) u BGN
лв0.000773544
1 Spell Token(SPELL) u HUF
Ft0.156325368
1 Spell Token(SPELL) u CZK
0.00965772
1 Spell Token(SPELL) u KWD
د.ك0.000141276
1 Spell Token(SPELL) u ILS
0.00155172
1 Spell Token(SPELL) u AOA
Kz0.422239224
1 Spell Token(SPELL) u BHD
.د.ب0.0001741632
1 Spell Token(SPELL) u BMD
$0.0004632
1 Spell Token(SPELL) u DKK
kr0.002950584
1 Spell Token(SPELL) u HNL
L0.012117312
1 Spell Token(SPELL) u MUR
0.02121456
1 Spell Token(SPELL) u NAD
$0.008133792
1 Spell Token(SPELL) u NOK
kr0.004627368
1 Spell Token(SPELL) u NZD
$0.000782808
1 Spell Token(SPELL) u PAB
B/.0.0004632
1 Spell Token(SPELL) u PGK
K0.001959336
1 Spell Token(SPELL) u QAR
ر.ق0.001686048
1 Spell Token(SPELL) u RSD
дин.0.04634316

Spell Token Resurs

Za dublje razumijevanje Spell Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Spell Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Spell Token

Koliko Spell Token (SPELL) vrijedi danas?
Cijena SPELL uživo u USD je 0.0004632 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPELL u USD?
Trenutačna cijena SPELL u USD je $ 0.0004632. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Spell Token?
Tržišna kapitalizacija za SPELL je $ 76.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPELL?
Količina u optjecaju za SPELL je 166.07B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPELL?
SPELL je postigao ATH cijenu od 0.07514751310881196 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPELL?
SPELL je vidio ATL cijenu od 0.000349821697120155 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPELL?
24-satni obujam trgovanja za SPELL je $ 287.72K USD.
Hoće li SPELL još narasti ove godine?
SPELL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPELL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Spell Token (SPELL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

