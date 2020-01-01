SoSoValue (SOSO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SoSoValue (SOSO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SoSoValue (SOSO) Informacije SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities. Službena web stranica: https://sosovalue.com/ Bijela knjiga: https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D Kupi SOSO odmah!

SoSoValue (SOSO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SoSoValue (SOSO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 67.56M $ 67.56M $ 67.56M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 115.13M $ 115.13M $ 115.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 586.80M $ 586.80M $ 586.80M Povijesni maksimum: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Povijesni minimum: $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 Trenutna cijena: $ 0.5868 $ 0.5868 $ 0.5868 Saznajte više o cijeni SoSoValue (SOSO)

SoSoValue (SOSO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SoSoValue (SOSO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOSO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOSO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOSO tokena, istražite SOSO cijenu tokena uživo!

SoSoValue (SOSO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SOSO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SOSO povijest cijena odmah!

