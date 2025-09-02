Više o SOSO

SOSO Informacije o cijeni

SOSO Bijela knjiga

SOSO Službena web stranica

SOSO Tokenomija

SOSO Prognoza cijena

SOSO Povijest

Vodič za kupnju SOSO

Konverter SOSO u fiducijarnu valutu

SOSO Spot trgovanje

SOSO USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SoSoValue Logotip

SoSoValue Cijena(SOSO)

1 SOSO u USD cijena uživo:

$0.5742
$0.5742$0.5742
-1.05%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SoSoValue (SOSO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:15:21 (UTC+8)

SoSoValue (SOSO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.568
$ 0.568$ 0.568
24-satna najniža cijena
$ 0.5868
$ 0.5868$ 0.5868
24-satna najviša cijena

$ 0.568
$ 0.568$ 0.568

$ 0.5868
$ 0.5868$ 0.5868

$ 0.7679497730144123
$ 0.7679497730144123$ 0.7679497730144123

$ 0.359832124129385
$ 0.359832124129385$ 0.359832124129385

+0.33%

-1.05%

+10.23%

+10.23%

SoSoValue (SOSO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5742. Tijekom protekla 24 sata, SOSOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.568 i najviše cijene $ 0.5868, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOSO je $ 0.7679497730144123, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.359832124129385.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOSO se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i +10.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SoSoValue (SOSO)

No.487

$ 66.11M
$ 66.11M$ 66.11M

$ 10.86K
$ 10.86K$ 10.86K

$ 574.20M
$ 574.20M$ 574.20M

115.13M
115.13M 115.13M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

11.51%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija SoSoValue je $ 66.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.86K. Količina u optjecaju SOSO je 115.13M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 574.20M.

SoSoValue (SOSO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SoSoValue za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.006093-1.05%
30 dana$ +0.0669+13.18%
60 dana$ +0.0198+3.57%
90 dana$ +0.0787+15.88%
SoSoValue promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SOSO od $ -0.006093 (-1.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SoSoValue 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0669 (+13.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SoSoValue 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOSO od $ +0.0198 (+3.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SoSoValue 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0787 (+15.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SoSoValue (SOSO)?

Pogledajte SoSoValue stranicu Povijest cijena sada.

Što je SoSoValue (SOSO)

SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities.

SoSoValue dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SoSoValue ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SOSO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SoSoValue na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SoSoValue učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SoSoValue Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SoSoValue (SOSO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SoSoValue (SOSO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SoSoValue.

Provjerite SoSoValue predviđanje cijene sada!

SoSoValue (SOSO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SoSoValue (SOSO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOSO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SoSoValue (SOSO)

Tražiš kako kupiti SoSoValue? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SoSoValue na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SOSO u lokalnim valutama

1 SoSoValue(SOSO) u VND
15,110.073
1 SoSoValue(SOSO) u AUD
A$0.872784
1 SoSoValue(SOSO) u GBP
0.419166
1 SoSoValue(SOSO) u EUR
0.48807
1 SoSoValue(SOSO) u USD
$0.5742
1 SoSoValue(SOSO) u MYR
RM2.423124
1 SoSoValue(SOSO) u TRY
23.622588
1 SoSoValue(SOSO) u JPY
¥84.4074
1 SoSoValue(SOSO) u ARS
ARS$790.908822
1 SoSoValue(SOSO) u RUB
46.269036
1 SoSoValue(SOSO) u INR
50.564052
1 SoSoValue(SOSO) u IDR
Rp9,413.113248
1 SoSoValue(SOSO) u KRW
800.83674
1 SoSoValue(SOSO) u PHP
32.804046
1 SoSoValue(SOSO) u EGP
￡E.27.865926
1 SoSoValue(SOSO) u BRL
R$3.117906
1 SoSoValue(SOSO) u CAD
C$0.786654
1 SoSoValue(SOSO) u BDT
69.782526
1 SoSoValue(SOSO) u NGN
879.324138
1 SoSoValue(SOSO) u COP
$2,306.021652
1 SoSoValue(SOSO) u ZAR
R.10.10592
1 SoSoValue(SOSO) u UAH
23.789106
1 SoSoValue(SOSO) u VES
Bs83.8332
1 SoSoValue(SOSO) u CLP
$555.8256
1 SoSoValue(SOSO) u PKR
Rs162.934992
1 SoSoValue(SOSO) u KZT
309.539736
1 SoSoValue(SOSO) u THB
฿18.552402
1 SoSoValue(SOSO) u TWD
NT$17.593488
1 SoSoValue(SOSO) u AED
د.إ2.107314
1 SoSoValue(SOSO) u CHF
Fr0.45936
1 SoSoValue(SOSO) u HKD
HK$4.473018
1 SoSoValue(SOSO) u AMD
֏219.66021
1 SoSoValue(SOSO) u MAD
.د.م5.156316
1 SoSoValue(SOSO) u MXN
$10.70883
1 SoSoValue(SOSO) u SAR
ريال2.15325
1 SoSoValue(SOSO) u PLN
2.090088
1 SoSoValue(SOSO) u RON
лв2.486286
1 SoSoValue(SOSO) u SEK
kr5.391738
1 SoSoValue(SOSO) u BGN
лв0.958914
1 SoSoValue(SOSO) u HUF
Ft193.918824
1 SoSoValue(SOSO) u CZK
11.983554
1 SoSoValue(SOSO) u KWD
د.ك0.175131
1 SoSoValue(SOSO) u ILS
1.92357
1 SoSoValue(SOSO) u AOA
Kz523.423494
1 SoSoValue(SOSO) u BHD
.د.ب0.2164734
1 SoSoValue(SOSO) u BMD
$0.5742
1 SoSoValue(SOSO) u DKK
kr3.657654
1 SoSoValue(SOSO) u HNL
L15.049782
1 SoSoValue(SOSO) u MUR
26.29836
1 SoSoValue(SOSO) u NAD
$10.10592
1 SoSoValue(SOSO) u NOK
kr5.736258
1 SoSoValue(SOSO) u NZD
$0.970398
1 SoSoValue(SOSO) u PAB
B/.0.5742
1 SoSoValue(SOSO) u PGK
K2.428866
1 SoSoValue(SOSO) u QAR
ر.ق2.09583
1 SoSoValue(SOSO) u RSD
дин.57.494646

SoSoValue Resurs

Za dublje razumijevanje SoSoValue, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SoSoValue web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SoSoValue

Koliko SoSoValue (SOSO) vrijedi danas?
Cijena SOSO uživo u USD je 0.5742 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOSO u USD?
Trenutačna cijena SOSO u USD je $ 0.5742. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SoSoValue?
Tržišna kapitalizacija za SOSO je $ 66.11M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOSO?
Količina u optjecaju za SOSO je 115.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOSO?
SOSO je postigao ATH cijenu od 0.7679497730144123 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOSO?
SOSO je vidio ATL cijenu od 0.359832124129385 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOSO?
24-satni obujam trgovanja za SOSO je $ 10.86K USD.
Hoće li SOSO još narasti ove godine?
SOSO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOSO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:15:21 (UTC+8)

SoSoValue (SOSO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SOSO u USD kalkulator

Iznos

SOSO
SOSO
USD
USD

1 SOSO = 0.5742 USD

Trgujte SOSO

SOSOUSDC
$0.573
$0.573$0.573
-1.73%
SOSOUSDT
$0.5742
$0.5742$0.5742
-1.05%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine