Solaxy Cijena danas

Trenutačna cijena Solaxy (SOLAXY) danas je $ 0.0002053, s promjenom od 3.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SOLAXY u USD je $ 0.0002053 po SOLAXY.

Solaxy trenutačno je na #3412 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SOLAXY. Tijekom posljednja 24 sata, SOLAXY trgovao je između $ 0.000184 (niska) i $ 0.0002281 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.001838649580592757, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00058806293830282.

U kratkoročnim performansama, SOLAXY se kretao -0.05% u posljednjem satu i -17.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 358.14K.

Informacije o tržištu Solaxy (SOLAXY)

Poredak No.3412 Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 358.14K$ 358.14K $ 358.14K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.15M$ 21.15M $ 21.15M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 102,999,999,899 102,999,999,899 102,999,999,899 Ukupna količina 82,999,999,899 82,999,999,899 82,999,999,899 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solaxy je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 358.14K. Količina u optjecaju SOLAXY je --, s ukupnom količinom od 82999999899. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.15M.