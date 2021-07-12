Smooth Love Potion (SLP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Smooth Love Potion (SLP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Smooth Love Potion (SLP) Informacije Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). Službena web stranica: https://axieinfinity.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding Istraživač blokova: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4 Kupi SLP odmah!

Smooth Love Potion (SLP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Smooth Love Potion (SLP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 61.04M $ 61.04M $ 61.04M Ukupna količina: $ 35.97B $ 35.97B $ 35.97B Količina u optjecaju: $ 35.97B $ 35.97B $ 35.97B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 61.04M $ 61.04M $ 61.04M Povijesni maksimum: $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 Povijesni minimum: $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 Trenutna cijena: $ 0.001697 $ 0.001697 $ 0.001697 Saznajte više o cijeni Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion (SLP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Smooth Love Potion (SLP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SLP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SLP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SLP tokena, istražite SLP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SLP Jeste li zainteresirani za dodavanje Smooth Love Potion (SLP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SLP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SLP na MEXC-u odmah!

Smooth Love Potion (SLP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SLP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SLP povijest cijena odmah!

SLP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SLP? Naša SLP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SLP predviđanje cijene tokena odmah!

