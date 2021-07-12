Smooth Love Potion (SLP) Tokenomika

Smooth Love Potion (SLP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Smooth Love Potion (SLP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Smooth Love Potion (SLP) Informacije

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Službena web stranica:
https://axieinfinity.com/
Bijela knjiga:
https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4

Smooth Love Potion (SLP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Smooth Love Potion (SLP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 61.04M
Ukupna količina:
$ 35.97B
Količina u optjecaju:
$ 35.97B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 61.04M
Povijesni maksimum:
$ 0.41
Povijesni minimum:
$ 0.001059406911044792
Trenutna cijena:
$ 0.001697
Smooth Love Potion (SLP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Smooth Love Potion (SLP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SLP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SLP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SLP tokena, istražite SLP cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.