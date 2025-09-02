Više o SLP

Smooth Love Potion Logotip

Smooth Love Potion Cijena(SLP)

1 SLP u USD cijena uživo:

-3.37%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Smooth Love Potion (SLP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:43:20 (UTC+8)

Smooth Love Potion (SLP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.30%

-3.37%

-2.97%

-2.97%

Smooth Love Potion (SLP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001637. Tijekom protekla 24 sata, SLPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001623 i najviše cijene $ 0.001765, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLP je $ 0.41907081, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001059406911044792.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLP se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -3.37% u posljednjih 24 sata i -2.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Smooth Love Potion (SLP)

No.499

2021-07-12 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Smooth Love Potion je $ 58.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 313.49K. Količina u optjecaju SLP je 35.97B, s ukupnom količinom od 35966276725. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.88M.

Smooth Love Potion (SLP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Smooth Love Potion za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00005699-3.37%
30 dana$ -0.000043-2.56%
60 dana$ +0.000316+23.92%
90 dana$ +0.000151+10.16%
Smooth Love Potion promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SLP od $ -0.00005699 (-3.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Smooth Love Potion 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000043 (-2.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Smooth Love Potion 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SLP od $ +0.000316 (+23.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Smooth Love Potion 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000151 (+10.16%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Smooth Love Potion (SLP)?

Pogledajte Smooth Love Potion stranicu Povijest cijena sada.

Što je Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Smooth Love Potion ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SLP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Smooth Love Potion na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Smooth Love Potion učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Smooth Love Potion Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Smooth Love Potion (SLP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Smooth Love Potion (SLP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Smooth Love Potion.

Provjerite Smooth Love Potion predviđanje cijene sada!

Smooth Love Potion (SLP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Smooth Love Potion (SLP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SLP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Smooth Love Potion (SLP)

Tražiš kako kupiti Smooth Love Potion? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Smooth Love Potion na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Smooth Love Potion Resurs

Za dublje razumijevanje Smooth Love Potion, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Smooth Love Potion web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Smooth Love Potion

Koliko Smooth Love Potion (SLP) vrijedi danas?
Cijena SLP uživo u USD je 0.001637 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SLP u USD?
Trenutačna cijena SLP u USD je $ 0.001637. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Smooth Love Potion?
Tržišna kapitalizacija za SLP je $ 58.88M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SLP?
Količina u optjecaju za SLP je 35.97B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SLP?
SLP je postigao ATH cijenu od 0.41907081 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SLP?
SLP je vidio ATL cijenu od 0.001059406911044792 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SLP?
24-satni obujam trgovanja za SLP je $ 313.49K USD.
Hoće li SLP još narasti ove godine?
SLP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SLP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:43:20 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.001634
