Smooth Love Potion (SLP) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001623
24-satna najniža cijena
$ 0.001765
24-satna najviša cijena
$ 0.001623
$ 0.001765
$ 0.41907081
$ 0.001059406911044792
+0.30%
-3.37%
-2.97%
Smooth Love Potion (SLP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001637. Tijekom protekla 24 sata, SLPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001623 i najviše cijene $ 0.001765, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLP je $ 0.41907081, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001059406911044792.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLP se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -3.37% u posljednjih 24 sata i -2.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Smooth Love Potion (SLP)
No.499
$ 58.88M
$ 313.49K
$ 58.88M
35.97B
--
35,966,276,725
2021-07-12 00:00:00
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Smooth Love Potion je $ 58.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 313.49K. Količina u optjecaju SLP je 35.97B, s ukupnom količinom od 35966276725. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.88M.
Smooth Love Potion (SLP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Smooth Love Potion za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00005699
-3.37%
30 dana
$ -0.000043
-2.56%
60 dana
$ +0.000316
+23.92%
90 dana
$ +0.000151
+10.16%
Smooth Love Potion promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SLP od $ -0.00005699 (-3.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Smooth Love Potion 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000043 (-2.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Smooth Love Potion 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SLP od $ +0.000316 (+23.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Smooth Love Potion 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000151 (+10.16%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Smooth Love Potion (SLP)?
Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).
Smooth Love Potion Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti Smooth Love Potion (SLP)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.