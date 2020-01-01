Silencio (SLC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Silencio (SLC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Silencio (SLC) Informacije Silencio is a mobile based DePIN that allows users to earn from their smartphone generated data. Službena web stranica: https://www.silencio.network/ Bijela knjiga: https://www.silencio.network/whitepaper Istraživač blokova: https://peaq.subscan.io/token/0x5c3126bfb9a68a7021d461230127470b3824886b Kupi SLC odmah!

Silencio (SLC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Silencio (SLC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.80M $ 13.80M $ 13.80M Povijesni maksimum: $ 0.0009632 $ 0.0009632 $ 0.0009632 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00013795 $ 0.00013795 $ 0.00013795 Saznajte više o cijeni Silencio (SLC)

Silencio (SLC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Silencio (SLC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SLC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SLC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SLC tokena, istražite SLC cijenu tokena uživo!

Silencio (SLC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SLC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SLC povijest cijena odmah!

SLC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SLC? Naša SLC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SLC predviđanje cijene tokena odmah!

