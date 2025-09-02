Više o SHM

SHM Informacije o cijeni

SHM Bijela knjiga

SHM Službena web stranica

SHM Tokenomija

SHM Prognoza cijena

SHM Povijest

Vodič za kupnju SHM

Konverter SHM u fiducijarnu valutu

SHM Spot trgovanje

SHM USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Shardeum Logotip

Shardeum Cijena(SHM)

1 SHM u USD cijena uživo:

$0.07002
$0.07002$0.07002
+4.24%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Shardeum (SHM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:05:01 (UTC+8)

Shardeum (SHM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.06551
$ 0.06551$ 0.06551
24-satna najniža cijena
$ 0.07017
$ 0.07017$ 0.07017
24-satna najviša cijena

$ 0.06551
$ 0.06551$ 0.06551

$ 0.07017
$ 0.07017$ 0.07017

$ 0.37077700604365577
$ 0.37077700604365577$ 0.37077700604365577

$ 0.059908695240021355
$ 0.059908695240021355$ 0.059908695240021355

-0.12%

+4.24%

+9.38%

+9.38%

Shardeum (SHM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06984. Tijekom protekla 24 sata, SHMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06551 i najviše cijene $ 0.07017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHM je $ 0.37077700604365577, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.059908695240021355.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHM se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +4.24% u posljednjih 24 sata i +9.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shardeum (SHM)

No.2013

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 104.86K
$ 104.86K$ 104.86K

$ 17.39M
$ 17.39M$ 17.39M

19.38M
19.38M 19.38M

249,000,000
249,000,000 249,000,000

SHARDEUM

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shardeum je $ 1.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 104.86K. Količina u optjecaju SHM je 19.38M, s ukupnom količinom od 249000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.39M.

Shardeum (SHM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Shardeum za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0028481+4.24%
30 dana$ -0.03614-34.11%
60 dana$ -0.03465-33.17%
90 dana$ -0.08444-54.74%
Shardeum promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SHM od $ +0.0028481 (+4.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Shardeum 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.03614 (-34.11%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Shardeum 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SHM od $ -0.03465 (-33.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Shardeum 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.08444 (-54.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Shardeum (SHM)?

Pogledajte Shardeum stranicu Povijest cijena sada.

Što je Shardeum (SHM)

Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike.

Shardeum dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Shardeum ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SHM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Shardeum na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Shardeum učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Shardeum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shardeum (SHM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shardeum (SHM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shardeum.

Provjerite Shardeum predviđanje cijene sada!

Shardeum (SHM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shardeum (SHM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Shardeum (SHM)

Tražiš kako kupiti Shardeum? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Shardeum na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SHM u lokalnim valutama

1 Shardeum(SHM) u VND
1,837.8396
1 Shardeum(SHM) u AUD
A$0.1061568
1 Shardeum(SHM) u GBP
0.0509832
1 Shardeum(SHM) u EUR
0.059364
1 Shardeum(SHM) u USD
$0.06984
1 Shardeum(SHM) u MYR
RM0.2947248
1 Shardeum(SHM) u TRY
2.8732176
1 Shardeum(SHM) u JPY
¥10.26648
1 Shardeum(SHM) u ARS
ARS$96.1983144
1 Shardeum(SHM) u RUB
5.6270088
1 Shardeum(SHM) u INR
6.14592
1 Shardeum(SHM) u IDR
Rp1,144.9178496
1 Shardeum(SHM) u KRW
97.405848
1 Shardeum(SHM) u PHP
3.9892608
1 Shardeum(SHM) u EGP
￡E.3.3893352
1 Shardeum(SHM) u BRL
R$0.3792312
1 Shardeum(SHM) u CAD
C$0.0956808
1 Shardeum(SHM) u BDT
8.4876552
1 Shardeum(SHM) u NGN
106.9522776
1 Shardeum(SHM) u COP
$280.4816304
1 Shardeum(SHM) u ZAR
R.1.2305808
1 Shardeum(SHM) u UAH
2.8892808
1 Shardeum(SHM) u VES
Bs10.19664
1 Shardeum(SHM) u CLP
$67.7448
1 Shardeum(SHM) u PKR
Rs19.7898624
1 Shardeum(SHM) u KZT
37.5885864
1 Shardeum(SHM) u THB
฿2.2551336
1 Shardeum(SHM) u TWD
NT$2.1391992
1 Shardeum(SHM) u AED
د.إ0.2563128
1 Shardeum(SHM) u CHF
Fr0.055872
1 Shardeum(SHM) u HKD
HK$0.5440536
1 Shardeum(SHM) u AMD
֏26.6970384
1 Shardeum(SHM) u MAD
.د.م0.6271632
1 Shardeum(SHM) u MXN
$1.302516
1 Shardeum(SHM) u SAR
ريال0.2619
1 Shardeum(SHM) u PLN
0.2535192
1 Shardeum(SHM) u RON
лв0.3017088
1 Shardeum(SHM) u SEK
kr0.6550992
1 Shardeum(SHM) u BGN
лв0.1166328
1 Shardeum(SHM) u HUF
Ft23.5542384
1 Shardeum(SHM) u CZK
1.4554656
1 Shardeum(SHM) u KWD
د.ك0.0213012
1 Shardeum(SHM) u ILS
0.233964
1 Shardeum(SHM) u AOA
Kz63.6640488
1 Shardeum(SHM) u BHD
.د.ب0.02632968
1 Shardeum(SHM) u BMD
$0.06984
1 Shardeum(SHM) u DKK
kr0.4441824
1 Shardeum(SHM) u HNL
L1.8270144
1 Shardeum(SHM) u MUR
3.198672
1 Shardeum(SHM) u NAD
$1.2263904
1 Shardeum(SHM) u NOK
kr0.6977016
1 Shardeum(SHM) u NZD
$0.1180296
1 Shardeum(SHM) u PAB
B/.0.06984
1 Shardeum(SHM) u PGK
K0.2954232
1 Shardeum(SHM) u QAR
ر.ق0.2542176
1 Shardeum(SHM) u RSD
дин.6.9846984

Shardeum Resurs

Za dublje razumijevanje Shardeum, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Shardeum web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shardeum

Koliko Shardeum (SHM) vrijedi danas?
Cijena SHM uživo u USD je 0.06984 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHM u USD?
Trenutačna cijena SHM u USD je $ 0.06984. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shardeum?
Tržišna kapitalizacija za SHM je $ 1.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHM?
Količina u optjecaju za SHM je 19.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHM?
SHM je postigao ATH cijenu od 0.37077700604365577 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHM?
SHM je vidio ATL cijenu od 0.059908695240021355 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHM?
24-satni obujam trgovanja za SHM je $ 104.86K USD.
Hoće li SHM još narasti ove godine?
SHM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:05:01 (UTC+8)

Shardeum (SHM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SHM u USD kalkulator

Iznos

SHM
SHM
USD
USD

1 SHM = 0.06984 USD

Trgujte SHM

SHMUSDC
$0.07013
$0.07013$0.07013
+4.29%
SHMUSDT
$0.07002
$0.07002$0.07002
+4.35%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine