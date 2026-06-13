SHIB2 Cijena danas

Trenutačna cijena SHIB2 (SHIB2) danas je $ 0.00002684, s promjenom od 0.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SHIB2 u USD je $ 0.00002684 po SHIB2.

SHIB2 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26,837, s količinom u optjecaju od 1.00B SHIB2. Tijekom posljednja 24 sata, SHIB2 trgovao je između $ 0.0000266 (niska) i $ 0.00002684 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00448228, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001666.

U kratkoročnim performansama, SHIB2 se kretao -- u posljednjem satu i +17.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 100.61.

Informacije o tržištu SHIB2 (SHIB2)

Tržišna kapitalizacija $ 26.84K$ 26.84K $ 26.84K Obujam (24 sata) $ 100.61$ 100.61 $ 100.61 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.84K$ 26.84K $ 26.84K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SHIB2 je $ 26.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.61. Količina u optjecaju SHIB2 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.84K.