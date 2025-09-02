Više o SHIB

SHIB Informacije o cijeni

SHIB Bijela knjiga

SHIB Službena web stranica

SHIB Tokenomija

SHIB Prognoza cijena

SHIB Povijest

Vodič za kupnju SHIB

Konverter SHIB u fiducijarnu valutu

SHIB Spot trgovanje

SHIB USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SHIBAINU Logotip

SHIBAINU Cijena(SHIB)

1 SHIB u USD cijena uživo:

$0.00001209
$0.00001209$0.00001209
-0.41%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SHIBAINU (SHIB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:23:10 (UTC+8)

SHIBAINU (SHIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00001181
$ 0.00001181$ 0.00001181
24-satna najniža cijena
$ 0.00001261
$ 0.00001261$ 0.00001261
24-satna najviša cijena

$ 0.00001181
$ 0.00001181$ 0.00001181

$ 0.00001261
$ 0.00001261$ 0.00001261

$ 0.000088450814267188
$ 0.000088450814267188$ 0.000088450814267188

$ 0.00000000008164606
$ 0.00000000008164606$ 0.00000000008164606

+0.16%

-0.41%

-0.50%

-0.50%

SHIBAINU (SHIB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00001209. Tijekom protekla 24 sata, SHIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001181 i najviše cijene $ 0.00001261, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIB je $ 0.000088450814267188, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000000008164606.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIB se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SHIBAINU (SHIB)

No.23

$ 7.12B
$ 7.12B$ 7.12B

$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M

$ 7.13B
$ 7.13B$ 7.13B

589.25T
589.25T 589.25T

589,552,695,333,683
589,552,695,333,683 589,552,695,333,683

589,500,939,529,889.5
589,500,939,529,889.5 589,500,939,529,889.5

99.94%

0.18%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija SHIBAINU je $ 7.12B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.00M. Količina u optjecaju SHIB je 589.25T, s ukupnom količinom od 589500939529889.5. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.13B.

SHIBAINU (SHIB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SHIBAINU za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000000498-0.41%
30 dana$ +0.00000005+0.41%
60 dana$ +0.00000026+2.19%
90 dana$ -0.00000103-7.86%
SHIBAINU promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SHIB od $ -0.0000000498 (-0.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SHIBAINU 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000005 (+0.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SHIBAINU 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SHIB od $ +0.00000026 (+2.19%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SHIBAINU 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000103 (-7.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SHIBAINU (SHIB)?

Pogledajte SHIBAINU stranicu Povijest cijena sada.

Što je SHIBAINU (SHIB)

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

SHIBAINU dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SHIBAINU ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SHIB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SHIBAINU na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SHIBAINU učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SHIBAINU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SHIBAINU (SHIB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SHIBAINU (SHIB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SHIBAINU.

Provjerite SHIBAINU predviđanje cijene sada!

SHIBAINU (SHIB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SHIBAINU (SHIB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHIB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SHIBAINU (SHIB)

Tražiš kako kupiti SHIBAINU? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SHIBAINU na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SHIB u lokalnim valutama

1 SHIBAINU(SHIB) u VND
0.31814835
1 SHIBAINU(SHIB) u AUD
A$0.0000183768
1 SHIBAINU(SHIB) u GBP
0.0000088257
1 SHIBAINU(SHIB) u EUR
0.0000102765
1 SHIBAINU(SHIB) u USD
$0.00001209
1 SHIBAINU(SHIB) u MYR
RM0.0000510198
1 SHIBAINU(SHIB) u TRY
0.0004975035
1 SHIBAINU(SHIB) u JPY
¥0.00177723
1 SHIBAINU(SHIB) u ARS
ARS$0.0166528869
1 SHIBAINU(SHIB) u RUB
0.0009740913
1 SHIBAINU(SHIB) u INR
0.0010650081
1 SHIBAINU(SHIB) u IDR
Rp0.1981966896
1 SHIBAINU(SHIB) u KRW
0.0168383475
1 SHIBAINU(SHIB) u PHP
0.0006920316
1 SHIBAINU(SHIB) u EGP
￡E.0.0005867277
1 SHIBAINU(SHIB) u BRL
R$0.0000656487
1 SHIBAINU(SHIB) u CAD
C$0.0000165633
1 SHIBAINU(SHIB) u BDT
0.0014719575
1 SHIBAINU(SHIB) u NGN
0.0185429166
1 SHIBAINU(SHIB) u COP
$0.0487499025
1 SHIBAINU(SHIB) u ZAR
R.0.0002130258
1 SHIBAINU(SHIB) u UAH
0.0005011305
1 SHIBAINU(SHIB) u VES
Bs0.00176514
1 SHIBAINU(SHIB) u CLP
$0.01170312
1 SHIBAINU(SHIB) u PKR
Rs0.0034316256
1 SHIBAINU(SHIB) u KZT
0.0065209833
1 SHIBAINU(SHIB) u THB
฿0.0003903861
1 SHIBAINU(SHIB) u TWD
NT$0.0003705585
1 SHIBAINU(SHIB) u AED
د.إ0.0000443703
1 SHIBAINU(SHIB) u CHF
Fr0.000009672
1 SHIBAINU(SHIB) u HKD
HK$0.0000941811
1 SHIBAINU(SHIB) u AMD
֏0.0046250295
1 SHIBAINU(SHIB) u MAD
.د.م0.00010881
1 SHIBAINU(SHIB) u MXN
$0.0002255994
1 SHIBAINU(SHIB) u SAR
ريال0.0000453375
1 SHIBAINU(SHIB) u PLN
0.0000440076
1 SHIBAINU(SHIB) u RON
лв0.0000523497
1 SHIBAINU(SHIB) u SEK
kr0.0001137669
1 SHIBAINU(SHIB) u BGN
лв0.0000201903
1 SHIBAINU(SHIB) u HUF
Ft0.0040858155
1 SHIBAINU(SHIB) u CZK
0.0002524392
1 SHIBAINU(SHIB) u KWD
د.ك0.00000368745
1 SHIBAINU(SHIB) u ILS
0.0000405015
1 SHIBAINU(SHIB) u AOA
Kz0.0110208813
1 SHIBAINU(SHIB) u BHD
.د.ب0.00000455793
1 SHIBAINU(SHIB) u BMD
$0.00001209
1 SHIBAINU(SHIB) u DKK
kr0.0000771342
1 SHIBAINU(SHIB) u HNL
L0.0003168789
1 SHIBAINU(SHIB) u MUR
0.000553722
1 SHIBAINU(SHIB) u NAD
$0.000212784
1 SHIBAINU(SHIB) u NOK
kr0.0001209
1 SHIBAINU(SHIB) u NZD
$0.0000204321
1 SHIBAINU(SHIB) u PAB
B/.0.00001209
1 SHIBAINU(SHIB) u PGK
K0.0000511407
1 SHIBAINU(SHIB) u QAR
ر.ق0.0000441285
1 SHIBAINU(SHIB) u RSD
дин.0.0012110553

SHIBAINU Resurs

Za dublje razumijevanje SHIBAINU, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SHIBAINU web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SHIBAINU

Koliko SHIBAINU (SHIB) vrijedi danas?
Cijena SHIB uživo u USD je 0.00001209 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHIB u USD?
Trenutačna cijena SHIB u USD je $ 0.00001209. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SHIBAINU?
Tržišna kapitalizacija za SHIB je $ 7.12B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHIB?
Količina u optjecaju za SHIB je 589.25T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHIB?
SHIB je postigao ATH cijenu od 0.000088450814267188 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHIB?
SHIB je vidio ATL cijenu od 0.00000000008164606 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHIB?
24-satni obujam trgovanja za SHIB je $ 9.00M USD.
Hoće li SHIB još narasti ove godine?
SHIB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHIB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:23:10 (UTC+8)

SHIBAINU (SHIB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine