SHIBAINU (SHIB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00001209. Tijekom protekla 24 sata, SHIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001181 i najviše cijene $ 0.00001261, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIB je $ 0.000088450814267188, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000000008164606.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIB se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu SHIBAINU (SHIB)
No.23
$ 7.12B
$ 7.12B$ 7.12B
$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M
$ 7.13B
$ 7.13B$ 7.13B
589.25T
589.25T 589.25T
589,552,695,333,683
589,552,695,333,683 589,552,695,333,683
589,500,939,529,889.5
589,500,939,529,889.5 589,500,939,529,889.5
99.94%
0.18%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija SHIBAINU je $ 7.12B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.00M. Količina u optjecaju SHIB je 589.25T, s ukupnom količinom od 589500939529889.5. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.13B.
SHIBAINU (SHIB) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena SHIBAINU za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000000498
-0.41%
30 dana
$ +0.00000005
+0.41%
60 dana
$ +0.00000026
+2.19%
90 dana
$ -0.00000103
-7.86%
SHIBAINU promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SHIB od $ -0.0000000498 (-0.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
SHIBAINU 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000005 (+0.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
SHIBAINU 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SHIB od $ +0.00000026 (+2.19%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
SHIBAINU 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000103 (-7.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.
SHIBAINU dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SHIBAINU ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SHIB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o SHIBAINU na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SHIBAINU učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
