Što je SHIBAINU (SHIB)

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

SHIBAINU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SHIBAINU (SHIB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SHIBAINU (SHIB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SHIBAINU.

SHIBAINU (SHIB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SHIBAINU (SHIB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHIB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SHIBAINU (SHIB)

SHIB u lokalnim valutama

SHIBAINU Resurs

Za dublje razumijevanje SHIBAINU, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SHIBAINU Koliko SHIBAINU (SHIB) vrijedi danas? Cijena SHIB uživo u USD je 0.00001209 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SHIB u USD? $ 0.00001209 . Provjerite Trenutačna cijena SHIB u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija SHIBAINU? Tržišna kapitalizacija za SHIB je $ 7.12B USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SHIB? Količina u optjecaju za SHIB je 589.25T USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHIB? SHIB je postigao ATH cijenu od 0.000088450814267188 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHIB? SHIB je vidio ATL cijenu od 0.00000000008164606 USD . Koliki je obujam trgovanja za SHIB? 24-satni obujam trgovanja za SHIB je $ 9.00M USD . Hoće li SHIB još narasti ove godine? SHIB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHIB predviđanje cijene za detaljniju analizu.

SHIBAINU (SHIB) Važna ažuriranja industrije

