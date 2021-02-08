SafePal (SFP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SafePal (SFP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SafePal (SFP) Informacije "Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in." Službena web stranica: https://www.safepal.com Bijela knjiga: https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5 Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb Kupi SFP odmah!

SafePal (SFP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SafePal (SFP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 228.90M $ 228.90M $ 228.90M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 228.90M $ 228.90M $ 228.90M Povijesni maksimum: $ 4.487 $ 4.487 $ 4.487 Povijesni minimum: $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 Trenutna cijena: $ 0.4578 $ 0.4578 $ 0.4578 Saznajte više o cijeni SafePal (SFP)

SafePal (SFP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SafePal (SFP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SFP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SFP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SFP tokena, istražite SFP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SFP Jeste li zainteresirani za dodavanje SafePal (SFP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SFP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SFP na MEXC-u odmah!

SafePal (SFP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SFP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SFP povijest cijena odmah!

SFP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SFP? Naša SFP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SFP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!