Više o SFP

SFP Informacije o cijeni

SFP Bijela knjiga

SFP Službena web stranica

SFP Tokenomija

SFP Prognoza cijena

SFP Povijest

Vodič za kupnju SFP

Konverter SFP u fiducijarnu valutu

SFP Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SafePal Logotip

SafePal Cijena(SFP)

1 SFP u USD cijena uživo:

$0.4573
$0.4573$0.4573
+0.32%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SafePal (SFP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:04:40 (UTC+8)

SafePal (SFP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.4484
$ 0.4484$ 0.4484
24-satna najniža cijena
$ 0.4697
$ 0.4697$ 0.4697
24-satna najviša cijena

$ 0.4484
$ 0.4484$ 0.4484

$ 0.4697
$ 0.4697$ 0.4697

$ 4.38887661
$ 4.38887661$ 4.38887661

$ 0.26738803809584405
$ 0.26738803809584405$ 0.26738803809584405

+0.57%

+0.32%

+4.84%

+4.84%

SafePal (SFP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.457. Tijekom protekla 24 sata, SFPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4484 i najviše cijene $ 0.4697, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFP je $ 4.38887661, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.26738803809584405.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFP se promijenio za +0.57% u posljednjih sat vremena, +0.32% u posljednjih 24 sata i +4.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SafePal (SFP)

No.184

$ 228.50M
$ 228.50M$ 228.50M

$ 169.61K
$ 169.61K$ 169.61K

$ 228.50M
$ 228.50M$ 228.50M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

2021-02-08 00:00:00

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija SafePal je $ 228.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 169.61K. Količina u optjecaju SFP je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 228.50M.

SafePal (SFP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SafePal za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.001459+0.32%
30 dana$ +0.0111+2.48%
60 dana$ +0.0028+0.61%
90 dana$ -0.0362-7.34%
SafePal promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SFP od $ +0.001459 (+0.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SafePal 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0111 (+2.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SafePal 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SFP od $ +0.0028 (+0.61%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SafePal 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0362 (-7.34%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SafePal (SFP)?

Pogledajte SafePal stranicu Povijest cijena sada.

Što je SafePal (SFP)

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

SafePal dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SafePal ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SFP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SafePal na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SafePal učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SafePal Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SafePal (SFP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SafePal (SFP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SafePal.

Provjerite SafePal predviđanje cijene sada!

SafePal (SFP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SafePal (SFP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SFP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SafePal (SFP)

Tražiš kako kupiti SafePal? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SafePal na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SFP u lokalnim valutama

1 SafePal(SFP) u VND
12,025.955
1 SafePal(SFP) u AUD
A$0.69464
1 SafePal(SFP) u GBP
0.33361
1 SafePal(SFP) u EUR
0.38845
1 SafePal(SFP) u USD
$0.457
1 SafePal(SFP) u MYR
RM1.92854
1 SafePal(SFP) u TRY
18.80098
1 SafePal(SFP) u JPY
¥67.179
1 SafePal(SFP) u ARS
ARS$629.47637
1 SafePal(SFP) u RUB
36.82049
1 SafePal(SFP) u INR
40.216
1 SafePal(SFP) u IDR
Rp7,491.80208
1 SafePal(SFP) u KRW
637.3779
1 SafePal(SFP) u PHP
26.10384
1 SafePal(SFP) u EGP
￡E.22.17821
1 SafePal(SFP) u BRL
R$2.48151
1 SafePal(SFP) u CAD
C$0.62609
1 SafePal(SFP) u BDT
55.53921
1 SafePal(SFP) u NGN
699.84523
1 SafePal(SFP) u COP
$1,835.33942
1 SafePal(SFP) u ZAR
R.8.05234
1 SafePal(SFP) u UAH
18.90609
1 SafePal(SFP) u VES
Bs66.722
1 SafePal(SFP) u CLP
$443.29
1 SafePal(SFP) u PKR
Rs129.49552
1 SafePal(SFP) u KZT
245.96197
1 SafePal(SFP) u THB
฿14.75653
1 SafePal(SFP) u TWD
NT$13.99791
1 SafePal(SFP) u AED
د.إ1.67719
1 SafePal(SFP) u CHF
Fr0.3656
1 SafePal(SFP) u HKD
HK$3.56003
1 SafePal(SFP) u AMD
֏174.69282
1 SafePal(SFP) u MAD
.د.م4.10386
1 SafePal(SFP) u MXN
$8.52305
1 SafePal(SFP) u SAR
ريال1.71375
1 SafePal(SFP) u PLN
1.65891
1 SafePal(SFP) u RON
лв1.97424
1 SafePal(SFP) u SEK
kr4.28666
1 SafePal(SFP) u BGN
лв0.76319
1 SafePal(SFP) u HUF
Ft154.12782
1 SafePal(SFP) u CZK
9.52388
1 SafePal(SFP) u KWD
د.ك0.139385
1 SafePal(SFP) u ILS
1.53095
1 SafePal(SFP) u AOA
Kz416.58749
1 SafePal(SFP) u BHD
.د.ب0.172289
1 SafePal(SFP) u BMD
$0.457
1 SafePal(SFP) u DKK
kr2.90652
1 SafePal(SFP) u HNL
L11.95512
1 SafePal(SFP) u MUR
20.9306
1 SafePal(SFP) u NAD
$8.02492
1 SafePal(SFP) u NOK
kr4.56543
1 SafePal(SFP) u NZD
$0.77233
1 SafePal(SFP) u PAB
B/.0.457
1 SafePal(SFP) u PGK
K1.93311
1 SafePal(SFP) u QAR
ر.ق1.66348
1 SafePal(SFP) u RSD
дин.45.70457

SafePal Resurs

Za dublje razumijevanje SafePal, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SafePal web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SafePal

Koliko SafePal (SFP) vrijedi danas?
Cijena SFP uživo u USD je 0.457 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SFP u USD?
Trenutačna cijena SFP u USD je $ 0.457. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SafePal?
Tržišna kapitalizacija za SFP je $ 228.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SFP?
Količina u optjecaju za SFP je 500.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SFP?
SFP je postigao ATH cijenu od 4.38887661 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SFP?
SFP je vidio ATL cijenu od 0.26738803809584405 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SFP?
24-satni obujam trgovanja za SFP je $ 169.61K USD.
Hoće li SFP još narasti ove godine?
SFP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SFP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:04:40 (UTC+8)

SafePal (SFP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SFP u USD kalkulator

Iznos

SFP
SFP
USD
USD

1 SFP = 0.457 USD

Trgujte SFP

SFPUSDT
$0.4573
$0.4573$0.4573
+0.35%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine