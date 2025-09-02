Više o NIZA

Niza Global Cijena(NIZA)

1 NIZA u USD cijena uživo:

$0.00006412
-1.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Niza Global (NIZA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:01:46 (UTC+8)

Niza Global (NIZA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00005934
24-satna najniža cijena
$ 0.00006985
24-satna najviša cijena

$ 0.00005934
$ 0.00006985
$ 0.039299312880592206
$ 0.000041056269446749
-0.13%

-1.01%

-0.02%

-0.02%

Niza Global (NIZA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00006412. Tijekom protekla 24 sata, NIZAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005934 i najviše cijene $ 0.00006985, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIZA je $ 0.039299312880592206, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000041056269446749.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIZA se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -1.01% u posljednjih 24 sata i -0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Niza Global (NIZA)

No.2419

$ 493.08K
$ 98.56K
$ 641.20K
7.69B
10,000,000,000
7,689,999,954
76.89%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Niza Global je $ 493.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 98.56K. Količina u optjecaju NIZA je 7.69B, s ukupnom količinom od 7689999954. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 641.20K.

Niza Global (NIZA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Niza Global za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000006542-1.01%
30 dana$ +0.00000446+7.47%
60 dana$ -0.00000442-6.45%
90 dana$ -0.0000084-11.59%
Niza Global promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NIZA od $ -0.0000006542 (-1.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Niza Global 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000446 (+7.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Niza Global 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NIZA od $ -0.00000442 (-6.45%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Niza Global 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000084 (-11.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Niza Global (NIZA)?

Pogledajte Niza Global stranicu Povijest cijena sada.

Što je Niza Global (NIZA)

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

Niza Global dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Niza Global ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NIZA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Niza Global na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Niza Global učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Niza Global Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Niza Global (NIZA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Niza Global (NIZA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Niza Global.

Provjerite Niza Global predviđanje cijene sada!

Niza Global (NIZA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Niza Global (NIZA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NIZA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Niza Global (NIZA)

Tražiš kako kupiti Niza Global? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Niza Global na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NIZA u lokalnim valutama

1 Niza Global(NIZA) u VND
1.6873178
1 Niza Global(NIZA) u AUD
A$0.0000974624
1 Niza Global(NIZA) u GBP
0.0000468076
1 Niza Global(NIZA) u EUR
0.000054502
1 Niza Global(NIZA) u USD
$0.00006412
1 Niza Global(NIZA) u MYR
RM0.0002705864
1 Niza Global(NIZA) u TRY
0.0026378968
1 Niza Global(NIZA) u JPY
¥0.00942564
1 Niza Global(NIZA) u ARS
ARS$0.0883195292
1 Niza Global(NIZA) u RUB
0.0051655072
1 Niza Global(NIZA) u INR
0.005645766
1 Niza Global(NIZA) u IDR
Rp1.0511473728
1 Niza Global(NIZA) u KRW
0.089428164
1 Niza Global(NIZA) u PHP
0.0036631756
1 Niza Global(NIZA) u EGP
￡E.0.0031111024
1 Niza Global(NIZA) u BRL
R$0.0003481716
1 Niza Global(NIZA) u CAD
C$0.0000878444
1 Niza Global(NIZA) u BDT
0.0077925036
1 Niza Global(NIZA) u NGN
0.0981927268
1 Niza Global(NIZA) u COP
$0.2575097672
1 Niza Global(NIZA) u ZAR
R.0.001128512
1 Niza Global(NIZA) u UAH
0.0026564916
1 Niza Global(NIZA) u VES
Bs0.00936152
1 Niza Global(NIZA) u CLP
$0.06206816
1 Niza Global(NIZA) u PKR
Rs0.0181946912
1 Niza Global(NIZA) u KZT
0.0345658096
1 Niza Global(NIZA) u THB
฿0.0020717172
1 Niza Global(NIZA) u TWD
NT$0.0019646368
1 Niza Global(NIZA) u AED
د.إ0.0002353204
1 Niza Global(NIZA) u CHF
Fr0.000051296
1 Niza Global(NIZA) u HKD
HK$0.0004994948
1 Niza Global(NIZA) u AMD
֏0.0245105112
1 Niza Global(NIZA) u MAD
.د.م0.0005757976
1 Niza Global(NIZA) u MXN
$0.001195838
1 Niza Global(NIZA) u SAR
ريال0.00024045
1 Niza Global(NIZA) u PLN
0.0002333968
1 Niza Global(NIZA) u RON
лв0.0002776396
1 Niza Global(NIZA) u SEK
kr0.0006020868
1 Niza Global(NIZA) u BGN
лв0.0001064392
1 Niza Global(NIZA) u HUF
Ft0.021646912
1 Niza Global(NIZA) u CZK
0.0013375432
1 Niza Global(NIZA) u KWD
د.ك0.0000195566
1 Niza Global(NIZA) u ILS
0.000214802
1 Niza Global(NIZA) u AOA
Kz0.0584498684
1 Niza Global(NIZA) u BHD
.د.ب0.00002417324
1 Niza Global(NIZA) u BMD
$0.00006412
1 Niza Global(NIZA) u DKK
kr0.0004084444
1 Niza Global(NIZA) u HNL
L0.001679944
1 Niza Global(NIZA) u MUR
0.002936696
1 Niza Global(NIZA) u NAD
$0.0011278708
1 Niza Global(NIZA) u NOK
kr0.0006405588
1 Niza Global(NIZA) u NZD
$0.0001083628
1 Niza Global(NIZA) u PAB
B/.0.00006412
1 Niza Global(NIZA) u PGK
K0.0002712276
1 Niza Global(NIZA) u QAR
ر.ق0.0002333968
1 Niza Global(NIZA) u RSD
дин.0.0064196944

Niza Global Resurs

Za dublje razumijevanje Niza Global, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Niza Global web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Niza Global

Koliko Niza Global (NIZA) vrijedi danas?
Cijena NIZA uživo u USD je 0.00006412 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NIZA u USD?
Trenutačna cijena NIZA u USD je $ 0.00006412. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Niza Global?
Tržišna kapitalizacija za NIZA je $ 493.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NIZA?
Količina u optjecaju za NIZA je 7.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NIZA?
NIZA je postigao ATH cijenu od 0.039299312880592206 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NIZA?
NIZA je vidio ATL cijenu od 0.000041056269446749 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NIZA?
24-satni obujam trgovanja za NIZA je $ 98.56K USD.
Hoće li NIZA još narasti ove godine?
NIZA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NIZA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Niza Global (NIZA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

