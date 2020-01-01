SmarDex (SDEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SmarDex (SDEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SmarDex (SDEX) Informacije SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market. Službena web stranica: https://smardex.io Bijela knjiga: https://www.academia.edu/98332701/The_SMARDEX_Protocol_A_Novel_Solution_to_Impermanent_Loss_in_Decentralized_Finance Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9dzSzFvPsKDoY2gdWErsuz2H1o4tbzvgBhrNZ9cvkD2j Kupi SDEX odmah!

SmarDex (SDEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SmarDex (SDEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 39.74M $ 39.74M $ 39.74M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 9.26B $ 9.26B $ 9.26B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.92M $ 42.92M $ 42.92M Povijesni maksimum: $ 0.026941 $ 0.026941 $ 0.026941 Povijesni minimum: $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 Trenutna cijena: $ 0.004292 $ 0.004292 $ 0.004292 Saznajte više o cijeni SmarDex (SDEX)

SmarDex (SDEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SmarDex (SDEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SDEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SDEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SDEX tokena, istražite SDEX cijenu tokena uživo!

