Što je Script Network (SCPT)

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Script Network (SCPT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Script Network (SCPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Script Network Resurs

Za dublje razumijevanje Script Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Script Network Koliko Script Network (SCPT) vrijedi danas? Cijena SCPT uživo u USD je 0.0004274 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SCPT u USD? $ 0.0004274 . Provjerite Trenutačna cijena SCPT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Script Network? Tržišna kapitalizacija za SCPT je $ 290.98K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SCPT? Količina u optjecaju za SCPT je 680.81M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCPT? SCPT je postigao ATH cijenu od 0.06028412649211071 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCPT? SCPT je vidio ATL cijenu od 0.000031903065015402 USD . Koliki je obujam trgovanja za SCPT? 24-satni obujam trgovanja za SCPT je $ 11.88K USD . Hoće li SCPT još narasti ove godine? SCPT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCPT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Script Network (SCPT) Važna ažuriranja industrije

