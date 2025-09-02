Više o SCPT

Script Network Logotip

Script Network Cijena(SCPT)

1 SCPT u USD cijena uživo:

$0.0004275
$0.0004275$0.0004275
-0.58%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Script Network (SCPT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:39:33 (UTC+8)

Script Network (SCPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0004267
$ 0.0004267$ 0.0004267
24-satna najniža cijena
$ 0.000445
$ 0.000445$ 0.000445
24-satna najviša cijena

$ 0.0004267
$ 0.0004267$ 0.0004267

$ 0.000445
$ 0.000445$ 0.000445

$ 0.06028412649211071
$ 0.06028412649211071$ 0.06028412649211071

$ 0.000031903065015402
$ 0.000031903065015402$ 0.000031903065015402

-0.10%

-0.58%

-1.41%

-1.41%

Script Network (SCPT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0004274. Tijekom protekla 24 sata, SCPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004267 i najviše cijene $ 0.000445, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCPT je $ 0.06028412649211071, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000031903065015402.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCPT se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i -1.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Script Network (SCPT)

No.2591

$ 290.98K
$ 290.98K$ 290.98K

$ 11.88K
$ 11.88K$ 11.88K

$ 427.40K
$ 427.40K$ 427.40K

680.81M
680.81M 680.81M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

68.08%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Script Network je $ 290.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.88K. Količina u optjecaju SCPT je 680.81M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 427.40K.

Script Network (SCPT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Script Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000002494-0.58%
30 dana$ -0.0000888-17.21%
60 dana$ -0.0001319-23.59%
90 dana$ -0.000195-31.34%
Script Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SCPT od $ -0.000002494 (-0.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Script Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000888 (-17.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Script Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SCPT od $ -0.0001319 (-23.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Script Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000195 (-31.34%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Script Network (SCPT)?

Pogledajte Script Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Script Network (SCPT)

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Script Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Script Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SCPT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Script Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Script Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Script Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Script Network (SCPT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Script Network (SCPT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Script Network.

Provjerite Script Network predviđanje cijene sada!

Script Network (SCPT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Script Network (SCPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Script Network (SCPT)

Tražiš kako kupiti Script Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Script Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SCPT u lokalnim valutama

1 Script Network(SCPT) u VND
11.247031
1 Script Network(SCPT) u AUD
A$0.000649648
1 Script Network(SCPT) u GBP
0.000312002
1 Script Network(SCPT) u EUR
0.00036329
1 Script Network(SCPT) u USD
$0.0004274
1 Script Network(SCPT) u MYR
RM0.001803628
1 Script Network(SCPT) u TRY
0.017583236
1 Script Network(SCPT) u JPY
¥0.0628278
1 Script Network(SCPT) u ARS
ARS$0.588705034
1 Script Network(SCPT) u RUB
0.034435618
1 Script Network(SCPT) u INR
0.0376112
1 Script Network(SCPT) u IDR
Rp7.006556256
1 Script Network(SCPT) u KRW
0.59609478
1 Script Network(SCPT) u PHP
0.024413088
1 Script Network(SCPT) u EGP
￡E.0.020741722
1 Script Network(SCPT) u BRL
R$0.002320782
1 Script Network(SCPT) u CAD
C$0.000585538
1 Script Network(SCPT) u BDT
0.051941922
1 Script Network(SCPT) u NGN
0.654516086
1 Script Network(SCPT) u COP
$1.716464044
1 Script Network(SCPT) u ZAR
R.0.00752224
1 Script Network(SCPT) u UAH
0.017681538
1 Script Network(SCPT) u VES
Bs0.0624004
1 Script Network(SCPT) u CLP
$0.414578
1 Script Network(SCPT) u PKR
Rs0.121108064
1 Script Network(SCPT) u KZT
0.230030954
1 Script Network(SCPT) u THB
฿0.013809294
1 Script Network(SCPT) u TWD
NT$0.013091262
1 Script Network(SCPT) u AED
د.إ0.001568558
1 Script Network(SCPT) u CHF
Fr0.00034192
1 Script Network(SCPT) u HKD
HK$0.003329446
1 Script Network(SCPT) u AMD
֏0.163377924
1 Script Network(SCPT) u MAD
.د.م0.003838052
1 Script Network(SCPT) u MXN
$0.007966736
1 Script Network(SCPT) u SAR
ريال0.00160275
1 Script Network(SCPT) u PLN
0.001551462
1 Script Network(SCPT) u RON
лв0.001850642
1 Script Network(SCPT) u SEK
kr0.004009012
1 Script Network(SCPT) u BGN
лв0.000713758
1 Script Network(SCPT) u HUF
Ft0.144196212
1 Script Network(SCPT) u CZK
0.00891129
1 Script Network(SCPT) u KWD
د.ك0.000130357
1 Script Network(SCPT) u ILS
0.00143179
1 Script Network(SCPT) u AOA
Kz0.389605018
1 Script Network(SCPT) u BHD
.د.ب0.0001607024
1 Script Network(SCPT) u BMD
$0.0004274
1 Script Network(SCPT) u DKK
kr0.002722538
1 Script Network(SCPT) u HNL
L0.011180784
1 Script Network(SCPT) u MUR
0.01957492
1 Script Network(SCPT) u NAD
$0.007505144
1 Script Network(SCPT) u NOK
kr0.004269726
1 Script Network(SCPT) u NZD
$0.000722306
1 Script Network(SCPT) u PAB
B/.0.0004274
1 Script Network(SCPT) u PGK
K0.001807902
1 Script Network(SCPT) u QAR
ر.ق0.001555736
1 Script Network(SCPT) u RSD
дин.0.042748548

Za dublje razumijevanje Script Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Script Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Script Network

Koliko Script Network (SCPT) vrijedi danas?
Cijena SCPT uživo u USD je 0.0004274 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCPT u USD?
Trenutačna cijena SCPT u USD je $ 0.0004274. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Script Network?
Tržišna kapitalizacija za SCPT je $ 290.98K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCPT?
Količina u optjecaju za SCPT je 680.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCPT?
SCPT je postigao ATH cijenu od 0.06028412649211071 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCPT?
SCPT je vidio ATL cijenu od 0.000031903065015402 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCPT?
24-satni obujam trgovanja za SCPT je $ 11.88K USD.
Hoće li SCPT još narasti ove godine?
SCPT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCPT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:39:33 (UTC+8)

Script Network (SCPT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

