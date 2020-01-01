Script Network (SCPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Script Network (SCPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Script Network (SCPT) Informacije With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour. Službena web stranica: https://token.script.tv Bijela knjiga: https://documentation.script.tv Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA Kupi SCPT odmah!

Script Network (SCPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Script Network (SCPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 342.51K $ 342.51K $ 342.51K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 680.81M $ 680.81M $ 680.81M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 503.10K $ 503.10K $ 503.10K Povijesni maksimum: $ 0.062 $ 0.062 $ 0.062 Povijesni minimum: $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 Trenutna cijena: $ 0.0005031 $ 0.0005031 $ 0.0005031 Saznajte više o cijeni Script Network (SCPT)

Script Network (SCPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Script Network (SCPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCPT tokena, istražite SCPT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SCPT Jeste li zainteresirani za dodavanje Script Network (SCPT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SCPT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SCPT na MEXC-u odmah!

Script Network (SCPT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SCPT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SCPT povijest cijena odmah!

SCPT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SCPT? Naša SCPT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SCPT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!