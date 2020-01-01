Script Network (SCPT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Script Network (SCPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Script Network (SCPT) Informacije

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Službena web stranica:
https://token.script.tv
Bijela knjiga:
https://documentation.script.tv
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA

Script Network (SCPT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Script Network (SCPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 342.51K
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 680.81M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 503.10K
Povijesni maksimum:
$ 0.062
Povijesni minimum:
$ 0.000031903065015402
Trenutna cijena:
$ 0.0005031
Script Network (SCPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Script Network (SCPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SCPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SCPT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SCPT tokena, istražite SCPT cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

