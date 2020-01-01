Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Smoking Chicken Fish (SCF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Smoking Chicken Fish (SCF) Informacije Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain Službena web stranica: https://smokingchickenfish.xyz Istraživač blokova: https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump Kupi SCF odmah!

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Smoking Chicken Fish (SCF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Ukupna količina: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Količina u optjecaju: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Povijesni maksimum: $ 0.39999 $ 0.39999 $ 0.39999 Povijesni minimum: $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 Trenutna cijena: $ 0.00409 $ 0.00409 $ 0.00409 Saznajte više o cijeni Smoking Chicken Fish (SCF)

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Smoking Chicken Fish (SCF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCF tokena, istražite SCF cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SCF Jeste li zainteresirani za dodavanje Smoking Chicken Fish (SCF) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SCF, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SCF na MEXC-u odmah!

Smoking Chicken Fish (SCF) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SCF pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SCF povijest cijena odmah!

SCF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SCF? Naša SCF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SCF predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!