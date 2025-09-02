Smoking Chicken Fish (SCF) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004043
$ 0.004043$ 0.004043
24-satna najniža cijena
$ 0.004566
$ 0.004566$ 0.004566
24-satna najviša cijena
$ 0.004043
$ 0.004043$ 0.004043
$ 0.004566
$ 0.004566$ 0.004566
$ 0.14628067245213877
$ 0.14628067245213877$ 0.14628067245213877
$ 0.002600777060820652
$ 0.002600777060820652$ 0.002600777060820652
-1.97%
-6.54%
-12.16%
-12.16%
Smoking Chicken Fish (SCF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004082. Tijekom protekla 24 sata, SCFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004043 i najviše cijene $ 0.004566, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCF je $ 0.14628067245213877, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002600777060820652.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCF se promijenio za -1.97% u posljednjih sat vremena, -6.54% u posljednjih 24 sata i -12.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Smoking Chicken Fish (SCF)
No.1468
$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M
$ 54.80K
$ 54.80K$ 54.80K
$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M
999.91M
999.91M 999.91M
999,915,963.72
999,915,963.72 999,915,963.72
999,910,648.1
999,910,648.1 999,910,648.1
99.99%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Smoking Chicken Fish je $ 4.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.80K. Količina u optjecaju SCF je 999.91M, s ukupnom količinom od 999910648.1. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.08M.
Smoking Chicken Fish (SCF) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Smoking Chicken Fish za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00028578
-6.54%
30 dana
$ -0.002081
-33.77%
60 dana
$ -0.003311
-44.79%
90 dana
$ -0.002124
-34.23%
Smoking Chicken Fish promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SCF od $ -0.00028578 (-6.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Smoking Chicken Fish 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002081 (-33.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Smoking Chicken Fish 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SCF od $ -0.003311 (-44.79%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Smoking Chicken Fish 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002124 (-34.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Smoking Chicken Fish (SCF)?
Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain
Smoking Chicken Fish dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Smoking Chicken Fish ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SCF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Smoking Chicken Fish na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Smoking Chicken Fish učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Smoking Chicken Fish Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Smoking Chicken Fish (SCF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Smoking Chicken Fish (SCF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Smoking Chicken Fish.
Razumijevanje tokenomike Smoking Chicken Fish (SCF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCF opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Smoking Chicken Fish (SCF)
Tražiš kako kupiti Smoking Chicken Fish? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Smoking Chicken Fish na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.