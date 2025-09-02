Više o SCF

Smoking Chicken Fish Logotip

Smoking Chicken Fish Cijena(SCF)

1 SCF u USD cijena uživo:

-6.54%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Smoking Chicken Fish (SCF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:39:18 (UTC+8)

Smoking Chicken Fish (SCF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.97%

-6.54%

-12.16%

-12.16%

Smoking Chicken Fish (SCF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004082. Tijekom protekla 24 sata, SCFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004043 i najviše cijene $ 0.004566, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCF je $ 0.14628067245213877, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002600777060820652.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCF se promijenio za -1.97% u posljednjih sat vremena, -6.54% u posljednjih 24 sata i -12.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Smoking Chicken Fish (SCF)

No.1468

99.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Smoking Chicken Fish je $ 4.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.80K. Količina u optjecaju SCF je 999.91M, s ukupnom količinom od 999910648.1. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.08M.

Smoking Chicken Fish (SCF) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Smoking Chicken Fish za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00028578-6.54%
30 dana$ -0.002081-33.77%
60 dana$ -0.003311-44.79%
90 dana$ -0.002124-34.23%
Smoking Chicken Fish promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SCF od $ -0.00028578 (-6.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Smoking Chicken Fish 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002081 (-33.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Smoking Chicken Fish 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SCF od $ -0.003311 (-44.79%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Smoking Chicken Fish 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002124 (-34.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Smoking Chicken Fish (SCF)?

Pogledajte Smoking Chicken Fish stranicu Povijest cijena sada.

Što je Smoking Chicken Fish (SCF)

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

Smoking Chicken Fish dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Smoking Chicken Fish ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SCF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Smoking Chicken Fish na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Smoking Chicken Fish učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Smoking Chicken Fish Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Smoking Chicken Fish (SCF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Smoking Chicken Fish (SCF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Smoking Chicken Fish.

Provjerite Smoking Chicken Fish predviđanje cijene sada!

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Smoking Chicken Fish (SCF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Smoking Chicken Fish (SCF)

Tražiš kako kupiti Smoking Chicken Fish? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Smoking Chicken Fish na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SCF u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Smoking Chicken Fish

Koliko Smoking Chicken Fish (SCF) vrijedi danas?
Cijena SCF uživo u USD je 0.004082 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCF u USD?
Trenutačna cijena SCF u USD je $ 0.004082. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Smoking Chicken Fish?
Tržišna kapitalizacija za SCF je $ 4.08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCF?
Količina u optjecaju za SCF je 999.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCF?
SCF je postigao ATH cijenu od 0.14628067245213877 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCF?
SCF je vidio ATL cijenu od 0.002600777060820652 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCF?
24-satni obujam trgovanja za SCF je $ 54.80K USD.
Hoće li SCF još narasti ove godine?
SCF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Smoking Chicken Fish (SCF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

