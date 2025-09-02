Što je Smoking Chicken Fish (SCF)

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

Smoking Chicken Fish dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Smoking Chicken Fish ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti SCF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Smoking Chicken Fish na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Smoking Chicken Fish učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Smoking Chicken Fish Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Smoking Chicken Fish (SCF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Smoking Chicken Fish (SCF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Smoking Chicken Fish.

Provjerite Smoking Chicken Fish predviđanje cijene sada!

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Smoking Chicken Fish (SCF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Smoking Chicken Fish (SCF)

Tražiš kako kupiti Smoking Chicken Fish? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Smoking Chicken Fish na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SCF u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Smoking Chicken Fish Resurs

Za dublje razumijevanje Smoking Chicken Fish, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Smoking Chicken Fish Koliko Smoking Chicken Fish (SCF) vrijedi danas? Cijena SCF uživo u USD je 0.004082 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SCF u USD? $ 0.004082 . Provjerite Trenutačna cijena SCF u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Smoking Chicken Fish? Tržišna kapitalizacija za SCF je $ 4.08M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SCF? Količina u optjecaju za SCF je 999.91M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCF? SCF je postigao ATH cijenu od 0.14628067245213877 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCF? SCF je vidio ATL cijenu od 0.002600777060820652 USD . Koliki je obujam trgovanja za SCF? 24-satni obujam trgovanja za SCF je $ 54.80K USD . Hoće li SCF još narasti ove godine? SCF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCF predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Smoking Chicken Fish (SCF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.