SAGA (SAGA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SAGA (SAGA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SAGA (SAGA) Informacije Saga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability. Službena web stranica: https://www.saga.xyz/ Istraživač blokova: https://www.mintscan.io/saga Kupi SAGA odmah!

SAGA (SAGA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SAGA (SAGA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 67.83M $ 67.83M $ 67.83M Ukupna količina: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Količina u optjecaju: $ 294.27M $ 294.27M $ 294.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 247.93M $ 247.93M $ 247.93M Povijesni maksimum: $ 5.321 $ 5.321 $ 5.321 Povijesni minimum: $ 0.18392457971073342 $ 0.18392457971073342 $ 0.18392457971073342 Trenutna cijena: $ 0.2305 $ 0.2305 $ 0.2305 Saznajte više o cijeni SAGA (SAGA)

SAGA (SAGA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SAGA (SAGA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAGA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAGA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAGA tokena, istražite SAGA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SAGA Jeste li zainteresirani za dodavanje SAGA (SAGA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SAGA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SAGA na MEXC-u odmah!

SAGA (SAGA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SAGA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SAGA povijest cijena odmah!

SAGA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SAGA? Naša SAGA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SAGA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!