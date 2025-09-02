RocketX exchange (RVF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07005. Tijekom protekla 24 sata, RVFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07005 i najviše cijene $ 0.07321, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RVF je $ 1.376832374971313, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01723594.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RVF se promijenio za -0.63% u posljednjih sat vremena, -3.15% u posljednjih 24 sata i -3.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu RocketX exchange (RVF)
No.1300
$ 6.56M
$ 1.96K
$ 7.01M
93.69M
100,000,000
98,541,333
93.69%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija RocketX exchange je $ 6.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.96K. Količina u optjecaju RVF je 93.69M, s ukupnom količinom od 98541333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.01M.
RocketX exchange (RVF) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena RocketX exchange za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0022783
-3.15%
30 dana
$ +0.02356
+50.67%
60 dana
$ +0.02884
+69.98%
90 dana
$ +0.01945
+38.43%
RocketX exchange promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RVF od $ -0.0022783 (-3.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
RocketX exchange 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02356 (+50.67%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
RocketX exchange 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RVF od $ +0.02884 (+69.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
RocketX exchange 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01945 (+38.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena RocketX exchange (RVF)?
RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.
RocketX exchange dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti RVF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o RocketX exchange na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje RocketX exchange učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
RocketX exchange Predviđanje cijene (USD)
Koliko će RocketX exchange (RVF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RocketX exchange (RVF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RocketX exchange.
Razumijevanje tokenomike RocketX exchange (RVF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RVF opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti RocketX exchange (RVF)
Tražiš kako kupiti RocketX exchange? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti RocketX exchange na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.