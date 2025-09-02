Više o RVF

RVF Informacije o cijeni

RVF Bijela knjiga

RVF Službena web stranica

RVF Tokenomija

RVF Prognoza cijena

RVF Povijest

Vodič za kupnju RVF

Konverter RVF u fiducijarnu valutu

RVF Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

RocketX exchange Logotip

RocketX exchange Cijena(RVF)

1 RVF u USD cijena uživo:

$0.07005
$0.07005$0.07005
-3.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena RocketX exchange (RVF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:01:59 (UTC+8)

RocketX exchange (RVF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.07005
$ 0.07005$ 0.07005
24-satna najniža cijena
$ 0.07321
$ 0.07321$ 0.07321
24-satna najviša cijena

$ 0.07005
$ 0.07005$ 0.07005

$ 0.07321
$ 0.07321$ 0.07321

$ 1.376832374971313
$ 1.376832374971313$ 1.376832374971313

$ 0.01723594
$ 0.01723594$ 0.01723594

-0.63%

-3.15%

-3.10%

-3.10%

RocketX exchange (RVF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07005. Tijekom protekla 24 sata, RVFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07005 i najviše cijene $ 0.07321, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RVF je $ 1.376832374971313, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01723594.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RVF se promijenio za -0.63% u posljednjih sat vremena, -3.15% u posljednjih 24 sata i -3.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RocketX exchange (RVF)

No.1300

$ 6.56M
$ 6.56M$ 6.56M

$ 1.96K
$ 1.96K$ 1.96K

$ 7.01M
$ 7.01M$ 7.01M

93.69M
93.69M 93.69M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98,541,333
98,541,333 98,541,333

93.69%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija RocketX exchange je $ 6.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.96K. Količina u optjecaju RVF je 93.69M, s ukupnom količinom od 98541333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.01M.

RocketX exchange (RVF) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena RocketX exchange za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0022783-3.15%
30 dana$ +0.02356+50.67%
60 dana$ +0.02884+69.98%
90 dana$ +0.01945+38.43%
RocketX exchange promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RVF od $ -0.0022783 (-3.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

RocketX exchange 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02356 (+50.67%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

RocketX exchange 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RVF od $ +0.02884 (+69.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

RocketX exchange 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01945 (+38.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena RocketX exchange (RVF)?

Pogledajte RocketX exchange stranicu Povijest cijena sada.

Što je RocketX exchange (RVF)

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

RocketX exchange dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje RocketX exchange ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RVF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o RocketX exchange na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje RocketX exchange učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

RocketX exchange Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RocketX exchange (RVF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RocketX exchange (RVF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RocketX exchange.

Provjerite RocketX exchange predviđanje cijene sada!

RocketX exchange (RVF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RocketX exchange (RVF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RVF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti RocketX exchange (RVF)

Tražiš kako kupiti RocketX exchange? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti RocketX exchange na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RVF u lokalnim valutama

1 RocketX exchange(RVF) u VND
1,843.36575
1 RocketX exchange(RVF) u AUD
A$0.106476
1 RocketX exchange(RVF) u GBP
0.0511365
1 RocketX exchange(RVF) u EUR
0.0595425
1 RocketX exchange(RVF) u USD
$0.07005
1 RocketX exchange(RVF) u MYR
RM0.295611
1 RocketX exchange(RVF) u TRY
2.881857
1 RocketX exchange(RVF) u JPY
¥10.29735
1 RocketX exchange(RVF) u ARS
ARS$96.4875705
1 RocketX exchange(RVF) u RUB
5.6439285
1 RocketX exchange(RVF) u INR
6.1644
1 RocketX exchange(RVF) u IDR
Rp1,148.360472
1 RocketX exchange(RVF) u KRW
97.698735
1 RocketX exchange(RVF) u PHP
4.001256
1 RocketX exchange(RVF) u EGP
￡E.3.3995265
1 RocketX exchange(RVF) u BRL
R$0.3803715
1 RocketX exchange(RVF) u CAD
C$0.0959685
1 RocketX exchange(RVF) u BDT
8.5131765
1 RocketX exchange(RVF) u NGN
107.2738695
1 RocketX exchange(RVF) u COP
$281.325003
1 RocketX exchange(RVF) u ZAR
R.1.234281
1 RocketX exchange(RVF) u UAH
2.8979685
1 RocketX exchange(RVF) u VES
Bs10.2273
1 RocketX exchange(RVF) u CLP
$67.9485
1 RocketX exchange(RVF) u PKR
Rs19.849368
1 RocketX exchange(RVF) u KZT
37.7016105
1 RocketX exchange(RVF) u THB
฿2.2619145
1 RocketX exchange(RVF) u TWD
NT$2.1456315
1 RocketX exchange(RVF) u AED
د.إ0.2570835
1 RocketX exchange(RVF) u CHF
Fr0.05604
1 RocketX exchange(RVF) u HKD
HK$0.5456895
1 RocketX exchange(RVF) u AMD
֏26.777313
1 RocketX exchange(RVF) u MAD
.د.م0.629049
1 RocketX exchange(RVF) u MXN
$1.3064325
1 RocketX exchange(RVF) u SAR
ريال0.2626875
1 RocketX exchange(RVF) u PLN
0.2542815
1 RocketX exchange(RVF) u RON
лв0.302616
1 RocketX exchange(RVF) u SEK
kr0.657069
1 RocketX exchange(RVF) u BGN
лв0.1169835
1 RocketX exchange(RVF) u HUF
Ft23.625063
1 RocketX exchange(RVF) u CZK
1.459842
1 RocketX exchange(RVF) u KWD
د.ك0.02136525
1 RocketX exchange(RVF) u ILS
0.2346675
1 RocketX exchange(RVF) u AOA
Kz63.8554785
1 RocketX exchange(RVF) u BHD
.د.ب0.02640885
1 RocketX exchange(RVF) u BMD
$0.07005
1 RocketX exchange(RVF) u DKK
kr0.445518
1 RocketX exchange(RVF) u HNL
L1.832508
1 RocketX exchange(RVF) u MUR
3.20829
1 RocketX exchange(RVF) u NAD
$1.230078
1 RocketX exchange(RVF) u NOK
kr0.6997995
1 RocketX exchange(RVF) u NZD
$0.1183845
1 RocketX exchange(RVF) u PAB
B/.0.07005
1 RocketX exchange(RVF) u PGK
K0.2963115
1 RocketX exchange(RVF) u QAR
ر.ق0.254982
1 RocketX exchange(RVF) u RSD
дин.7.0057005

RocketX exchange Resurs

Za dublje razumijevanje RocketX exchange, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena RocketX exchange web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RocketX exchange

Koliko RocketX exchange (RVF) vrijedi danas?
Cijena RVF uživo u USD je 0.07005 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RVF u USD?
Trenutačna cijena RVF u USD je $ 0.07005. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RocketX exchange?
Tržišna kapitalizacija za RVF je $ 6.56M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RVF?
Količina u optjecaju za RVF je 93.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RVF?
RVF je postigao ATH cijenu od 1.376832374971313 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RVF?
RVF je vidio ATL cijenu od 0.01723594 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RVF?
24-satni obujam trgovanja za RVF je $ 1.96K USD.
Hoće li RVF još narasti ove godine?
RVF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RVF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:01:59 (UTC+8)

RocketX exchange (RVF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

RVF u USD kalkulator

Iznos

RVF
RVF
USD
USD

1 RVF = 0.07005 USD

Trgujte RVF

RVFUSDT
$0.07005
$0.07005$0.07005
-3.15%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine