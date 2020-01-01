RocketX exchange (RVF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RocketX exchange (RVF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RocketX exchange (RVF) Informacije RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities. Službena web stranica: https://RocketX.exchange Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3 Kupi RVF odmah!

RocketX exchange (RVF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RocketX exchange (RVF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Ukupna količina: $ 98.54M $ 98.54M $ 98.54M Količina u optjecaju: $ 93.69M $ 93.69M $ 93.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M Povijesni maksimum: $ 0.985 $ 0.985 $ 0.985 Povijesni minimum: $ 0.01723594 $ 0.01723594 $ 0.01723594 Trenutna cijena: $ 0.07098 $ 0.07098 $ 0.07098 Saznajte više o cijeni RocketX exchange (RVF)

RocketX exchange (RVF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RocketX exchange (RVF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RVF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RVF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RVF tokena, istražite RVF cijenu tokena uživo!

