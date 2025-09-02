Više o RUNE

THORChain Logotip

THORChain Cijena(RUNE)

1 RUNE u USD cijena uživo:

$1.127
$1.127$1.127
-4.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena THORChain (RUNE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:36:11 (UTC+8)

THORChain (RUNE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.123
$ 1.123$ 1.123
24-satna najniža cijena
$ 1.22
$ 1.22$ 1.22
24-satna najviša cijena

$ 1.123
$ 1.123$ 1.123

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 21.26140054
$ 21.26140054$ 21.26140054

$ 0.00793864363964
$ 0.00793864363964$ 0.00793864363964

-1.58%

-4.00%

-7.63%

-7.63%

THORChain (RUNE) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.126. Tijekom protekla 24 sata, RUNEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.123 i najviše cijene $ 1.22, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUNE je $ 21.26140054, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00793864363964.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUNE se promijenio za -1.58% u posljednjih sat vremena, -4.00% u posljednjih 24 sata i -7.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu THORChain (RUNE)

No.130

$ 395.60M
$ 395.60M$ 395.60M

$ 8.36M
$ 8.36M$ 8.36M

$ 479.02M
$ 479.02M$ 479.02M

351.33M
351.33M 351.33M

425,418,764
425,418,764 425,418,764

0.01%

2020-04-01 00:00:00

$ 0.038
$ 0.038$ 0.038

RUNE

Trenutačna tržišna kapitalizacija THORChain je $ 395.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.36M. Količina u optjecaju RUNE je 351.33M, s ukupnom količinom od 425418764. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 479.02M.

THORChain (RUNE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena THORChain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.04696-4.00%
30 dana$ -0.127-10.14%
60 dana$ -0.27-19.35%
90 dana$ -0.549-32.78%
THORChain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RUNE od $ -0.04696 (-4.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

THORChain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.127 (-10.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

THORChain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RUNE od $ -0.27 (-19.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

THORChain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.549 (-32.78%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena THORChain (RUNE)?

Pogledajte THORChain stranicu Povijest cijena sada.

Što je THORChain (RUNE)

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

THORChain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje THORChain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RUNE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o THORChain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje THORChain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

THORChain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će THORChain (RUNE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših THORChain (RUNE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za THORChain.

Provjerite THORChain predviđanje cijene sada!

THORChain (RUNE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike THORChain (RUNE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RUNE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti THORChain (RUNE)

Tražiš kako kupiti THORChain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti THORChain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RUNE u lokalnim valutama

1 THORChain(RUNE) u VND
29,630.69
1 THORChain(RUNE) u AUD
A$1.71152
1 THORChain(RUNE) u GBP
0.82198
1 THORChain(RUNE) u EUR
0.9571
1 THORChain(RUNE) u USD
$1.126
1 THORChain(RUNE) u MYR
RM4.75172
1 THORChain(RUNE) u TRY
46.32364
1 THORChain(RUNE) u JPY
¥165.522
1 THORChain(RUNE) u ARS
ARS$1,550.96366
1 THORChain(RUNE) u RUB
90.72182
1 THORChain(RUNE) u INR
99.07674
1 THORChain(RUNE) u IDR
Rp18,459.01344
1 THORChain(RUNE) u KRW
1,570.4322
1 THORChain(RUNE) u PHP
64.31712
1 THORChain(RUNE) u EGP
￡E.54.64478
1 THORChain(RUNE) u BRL
R$6.11418
1 THORChain(RUNE) u CAD
C$1.54262
1 THORChain(RUNE) u BDT
136.84278
1 THORChain(RUNE) u NGN
1,724.34514
1 THORChain(RUNE) u COP
$4,522.08356
1 THORChain(RUNE) u ZAR
R.19.8176
1 THORChain(RUNE) u UAH
46.58262
1 THORChain(RUNE) u VES
Bs164.396
1 THORChain(RUNE) u CLP
$1,092.22
1 THORChain(RUNE) u PKR
Rs319.06336
1 THORChain(RUNE) u KZT
606.02446
1 THORChain(RUNE) u THB
฿36.35854
1 THORChain(RUNE) u TWD
NT$34.47812
1 THORChain(RUNE) u AED
د.إ4.13242
1 THORChain(RUNE) u CHF
Fr0.9008
1 THORChain(RUNE) u HKD
HK$8.77154
1 THORChain(RUNE) u AMD
֏430.42476
1 THORChain(RUNE) u MAD
.د.م10.11148
1 THORChain(RUNE) u MXN
$20.98864
1 THORChain(RUNE) u SAR
ريال4.2225
1 THORChain(RUNE) u PLN
4.08738
1 THORChain(RUNE) u RON
лв4.87558
1 THORChain(RUNE) u SEK
kr10.56188
1 THORChain(RUNE) u BGN
лв1.88042
1 THORChain(RUNE) u HUF
Ft379.88988
1 THORChain(RUNE) u CZK
23.4771
1 THORChain(RUNE) u KWD
د.ك0.34343
1 THORChain(RUNE) u ILS
3.7721
1 THORChain(RUNE) u AOA
Kz1,026.42782
1 THORChain(RUNE) u BHD
.د.ب0.423376
1 THORChain(RUNE) u BMD
$1.126
1 THORChain(RUNE) u DKK
kr7.17262
1 THORChain(RUNE) u HNL
L29.45616
1 THORChain(RUNE) u MUR
51.5708
1 THORChain(RUNE) u NAD
$19.77256
1 THORChain(RUNE) u NOK
kr11.24874
1 THORChain(RUNE) u NZD
$1.90294
1 THORChain(RUNE) u PAB
B/.1.126
1 THORChain(RUNE) u PGK
K4.76298
1 THORChain(RUNE) u QAR
ر.ق4.09864
1 THORChain(RUNE) u RSD
дин.112.62252

Za dublje razumijevanje THORChain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena THORChain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o THORChain

Koliko THORChain (RUNE) vrijedi danas?
Cijena RUNE uživo u USD je 1.126 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RUNE u USD?
Trenutačna cijena RUNE u USD je $ 1.126. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija THORChain?
Tržišna kapitalizacija za RUNE je $ 395.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RUNE?
Količina u optjecaju za RUNE je 351.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RUNE?
RUNE je postigao ATH cijenu od 21.26140054 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RUNE?
RUNE je vidio ATL cijenu od 0.00793864363964 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RUNE?
24-satni obujam trgovanja za RUNE je $ 8.36M USD.
Hoće li RUNE još narasti ove godine?
RUNE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RUNE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:36:11 (UTC+8)

THORChain (RUNE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

