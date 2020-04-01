RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

PoredakNo.133

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)11.54%

Količina u optjecaju351,317,413

Maksimalna količina0

Ukupna količina425,390,251

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2020-04-01 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.038 USDT

Najviša vrijednost svih vremena21.26140054,2021-05-19

Najniža cijena0.00793864363964,2019-09-27

Javni blockchainRUNE

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

